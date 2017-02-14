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Broken Dawn 2
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Broken Dawn 2

Broken Dawn 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2

Yeni yayılan bir virüs türüne karşı mücadele veriyor ve destansı savaşlara dahil oluyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 32 dakika önce

Broken Dawn 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece etkileyici bir şekilde karşımıza çıkan Broken Dawn 2'de yeni yayılan bir virüsle mücadele ediyorsunuz.

Gerçek zamanlı bir rol yapma oyunu olarak dikkat çeken Broken Dawn 2, eşsiz hikayesi ve bağımlılık yapıcı atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Öldürücü bir virüsün yayılmasının engellemesi üzerine kurgulanan oyunda yaratıklarla mücadele ediyor ve destansı savaşlara dahil oluyorsunuz. Benzersiz sistemlere sahip olan oyunda karakterinizi kontrol ederek mutant canavarları öldürüyor ve deneyim puanları kazanıyorsunuz. Oyunda farklı karakterler arasından seçim yapabiliyor ve birbirinden güçlü silahları kullanabiliyorsunuz. Karanlık bir temada geçen oyunda işiniz oldukça zor. Size doğru yaklaşan mutantları ve yaratıkları öldürmeli ve hayatta kalmalısınız. 3 boyutlu sahnelerin yer aldığı oyunda dikkatli olmalısıınz.

Broken Dawn 2'yi zombi oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gerekiyor. Ses efektleri ve grafikleriyle etkileyiciliği oldukça yüksek olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Virüsün yayılmasını önlemeli ve insanlığı kurtarmalısınız. Broken Dawn 2'yi sakın kaçırmayın.

Broken Dawn 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Hummingbird Mobile Games
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