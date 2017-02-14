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Broken Dawn 2
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Broken Dawn 2

(iOS)
Broken Dawn 2 İndir Hemen İndir

122 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2
Broken Dawn 2

Yaratıkları ve mutantları öldürerek insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Broken Dawn 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Oyunda insanlığı kurtarmaya çalışıyor ve ölümcül bir virüse karşı savaşıyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Broken Dawn 2, ölümcül virüse karşı mücadele verdiğimiz bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisi ve eşsiz hikayesiyle dikkat çeken Broken Dawn 2'de 3 boyutlu bir dünyada yaratıklarla mücadele ediyorsunuz. Destansı savaşlara sahne olan oyunda farklı silahlar ve özel güçler kullanabiliyor ve yeni yerleri keşfedebiliyorsunuz. Oyun sırasında hayatta kalmak için stratejik hamleler yapmalı ve deneyim puanınızı yükseltmelisiniz. Oyunda yaratıkları ve mutantları öldürmek için hızlı olmanız da gerekiyor. 

Zombi ve korku oyunu sevenlerin bir hayli hoşuna gideceğini düşündüğüm Broken Dawn 2'de birbirinden zorlu mücadeleler sizleri bekliyor. Karanlık temada geçen oyunda virüsü yaymamak için çaba göstermelisiniz. Ayrıca oyunda farklı karakterler kullanabiliyor ve güçlerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Broken Dawn 2 oyununu sakın kaçırmayın.

Broken Dawn 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Hummingbird Mobile Games
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