Broken Dawn Plus
Virüs, insanlar ve hayvanları mutanta dönüştürdü.
Broken Dawn Plus, gelecekte geçen dünyayı kurtarma üzerine farklı görevler aldığımız bir aksiyon rpg oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyununun grafikleri akıyor, oynanış tarafından da kısa sürede bağımlısı oluyorsunuz.
Oyunun geliştiricisine göre 2025 yılında geçen oyunda dünyanın geneline yayılan virüs, insan ve hayvanları mutanta dönüştürüyor. Şehirler mahşer alanına dönmüş, sokaklarda özgürce dolaşabilen tek insan biziz. Savaşçı kimliğimize bürünerek mutantlarla savaşıyor, dünyaya hızla yayılan virüsün kaynağını bulmaya çalışıp dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz.
Kadın ve erkek özelliklerini geliştirebildiğimiz, silahlarını yenileyebildiğimiz savaşçıları kontrol ettiğimiz oyunda her görevde başka bir yere gidiyoruz. Görevleri belli bir sürenin altında tamamlamamız gerekiyor. Şehre adımımızı attığımız anda aksiyon başlıyor. Neyse ki hem düşmanları daha çabuk fark etmemizi (kırmızı noktalı olanlar) hem de yolumuzu bulmamızı sağlayan bir haritamız var. Harita demişken oyun alanında sol üst köşeden karakterimizi, ortadan görevin tamamlanma süresini, sağ üstten bulunduğumuz bölgeyi görüyoruz. Karakterimizin kontrolünü sol alttaki analog ile sağlıyoruz. Silah seçimimizi de sağ alt köşedeki butonlara dokunarak yapıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Hummingbird Mobile Games
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