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BSPlayer
TamindirWindowsSes Ve VideoOynatıcılarBSPlayer - Alternatif Medya Oynatıcı

BSPlayer

2.70
BSPlayer İndir Hemen İndir

10.06 MB
Editör Puanı: 5/5
5

25 Kullanıcı: 3.6/5

3.6
BSPlayer Arayüz
BSPlayer Oynatıcı
BSPlayer
BSPlayer
BSPlayer
BSPlayer

BSPlayer, oldukça popüler ve alternatif olarak kullanabileceğiniz başarılı bir medya oynatıcıdır!

Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

BSPlayer AVI, MKV, MPEG, WAV, ASF ve MP3 gibi tüm ses ve görüntü dosyaları oynatabilme yeteneğine sahip popüler bir medya oynatıcı. Bu programın tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında az yer kaplaması, çok hızlı açılması, Türkçe arayüz desteği gibi özellikler sayılabilir.

DivX ve XviD'ler için altyazı desteği olan, skin desteği ve seçenekleri sunan, görüntü boyutlarını ve oranlarını özgürce ayarlayabildiğiniz bu program ücretsiz sürümünün yanında, daha tecrübeli kullanıcılar için paralı sürümlere de sahip.

Codec ile ilgili bütün ayarlamaları oynatıcının üzerinden yapabilmenize izin veren BSPlayer, altyazı kullanımı için eksiksiz bir destek sağlıyor. Bunun yanı sıra birçok işlemin klavyeden pratik bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlayan ve farklı temalar kullanmanıza da izin veren bu medya oynatıcı ile DVD'de dahil olmak üzere tüm video dosyalarını oynatabiliyorsunuz.

Program içerisinde görüntüye zoom yapabilme özelliği de mevcut. Ayrıca ekstra özellikler arasında Winlirc desteği de bulunmaktadır; bu sayede uzaktan kumandanız ile de BSPlayer'i kolayca yönetebilirsiniz.

Program Özellikleri:

  • Çalma Listesi Desteği
  • YouTube Desteği
  • Altyazı Gösterimi
  • BS.Media Libary (Medya Kitaplığı)
  • Çoklu Dil Seçeneği
  • Yeniden Boyutlandırılabilir Video Penceresi
  • Sürükle & Bırak Desteği
  • Çözünürlük Değişikliği Yapabilme
  • Tamamen Kişiselleştirilebilir Görünüm (Skin)
  • Görüntü Yakalama (Frame Capture)
  • Harici Ses Dosyası Desteği
  • INI Dosyaları İle Film Parametrelerini Ayarlama
  • Masaüstü Gösterimi İle Arkaplanınızda Film Oynatabilme
  • Kişisel Playback Modları
  • Oynatma Listesi Desteği
  • AVCHD Desteği
  • Özgür Buğra
    BSPlayer 2.70.1080 için Özgür Buğra dedi ki;

    Altyazı bulma özelliği, sade arayüzü, altyazı yazı tipi ve boyutu değiştirebilme özellikleri fevkalade...

    29 Ocak 2017 Pazar - 21:10:39 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Maynak
    BSPlayer 2.69.1079 için Maynak dedi ki;

    Çooook sağolun çoğu site programların içine virüs dosyası atıyor.Ama siz dürüstçe programlara dokunmadan bizlere sunuyorsunuz :)

    19 Nisan 2015 Pazar - 21:46:50 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • burunu kırıkAd Soyad
    4
    - BSPlayer 2.67.1076 için burunu kırıkAd Soyad dedi ki;

    programın otomatik altyazı bulma özelliği süper

    Artı Yönleri: otomatik altyazı bulma Eksi Yönleri: arayüzü gom playerdan kötü
    13 Ekim 2014 Pazartesi - 19:27:34 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Ziyaretçi
    BSPlayer 2.66.1075 için Ziyaretçi dedi ki;

    mükemmel
    harika
    teşekkürler yüzde yüz puan

    30 Kasım 2013 Cumartesi - 13:02:51 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Bafralı
    5
    - BSPlayer 2.65.1074 için Bafralı dedi ki;

    Bilgisayarımda bs player dışında medya oynatıcı kullanmıyorum hatta Windowsun kendi medya oynatıcılarınıda kapattım. Bs player çok hızlı, kaliteli, mükemmel ses çıkış gücü var yanlız ilk ayarlarını yapması çok uğraştırıyor. Size tavsiyem 2.57 sürümünü kullanın yeni sürümünde balans problemi var.Ayrıca bs player codec manager uygulaması ile ihtiyacınız olan tüm kodekleri sağlıyor ffdshow özelliği ilede mükemmel ses kalitesi var
    Hizmetlerinden dolayı tamindir ekibine teşekkür ederim

    Artı Yönleri: çok süper özellikleri var Eksi Yönleri: ilk ayarlarını yapması çok uğraştırıyor. sonra sıkıntı yok
    14 Ekim 2013 Pazartesi - 15:47:47 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe Almanca Fransızca italyanca Rusça Arapça Portekizce
Geçen Hafta / Toplam:
575 / 809,830
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
BS.Player

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