BSPlayer AVI, MKV, MPEG, WAV, ASF ve MP3 gibi tüm ses ve görüntü dosyaları oynatabilme yeteneğine sahip popüler bir medya oynatıcı. Bu programın tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında az yer kaplaması, çok hızlı açılması, Türkçe arayüz desteği gibi özellikler sayılabilir.

DivX ve XviD'ler için altyazı desteği olan, skin desteği ve seçenekleri sunan, görüntü boyutlarını ve oranlarını özgürce ayarlayabildiğiniz bu program ücretsiz sürümünün yanında, daha tecrübeli kullanıcılar için paralı sürümlere de sahip.

Codec ile ilgili bütün ayarlamaları oynatıcının üzerinden yapabilmenize izin veren BSPlayer, altyazı kullanımı için eksiksiz bir destek sağlıyor. Bunun yanı sıra birçok işlemin klavyeden pratik bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlayan ve farklı temalar kullanmanıza da izin veren bu medya oynatıcı ile DVD'de dahil olmak üzere tüm video dosyalarını oynatabiliyorsunuz.

Program içerisinde görüntüye zoom yapabilme özelliği de mevcut. Ayrıca ekstra özellikler arasında Winlirc desteği de bulunmaktadır; bu sayede uzaktan kumandanız ile de BSPlayer'i kolayca yönetebilirsiniz.

Program Özellikleri: