BTK, Sosyal Medya Sitelerini Uyardı

Mobil Dünya Kongresine katılan ve önemli açıklamalar yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Faruk Sayan, çeşitli sosyal ağ şirketlerini yalan haber konusunda uyardıklarını söyledi.

Barselona'da düzenlenen ve büyük şirketlerin yoğun ilgisini çeken Mobil Dünya Kongresi kapsamında açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan, referandum sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Bu süreç boyunca bilgi kirliliği olmaması için yalan haberlerin engellenmesi konusuna eğildiklerini söyleyen Sayan, bu sebeple sosyal ağlar, operatörler ve bazı firmaları uyardıklarını belirtti.

Referandum boyunca iletişim alt yapısının önemli olduğunun altını çizen Sayan, sosyal ağ sitelerinin Türkiye ile ortaklaşa çalışmaya devam etmesinin öneminden de bahsetti. Bu süreç boyunca yalan haberlerin araştırılması ve manipülasyon konusunda önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen başkan, isim vermeden bu sitelerin yöneticileriyle görüştüklerini de açıkladı.

Son dönemlerde özellikle Facebook, yalan haber konusunda önemli adımlar atmıştı. Bu haberleri engellemek adına çeşitli yazılımlar geliştiren şirket, konuyla ilgili ortak bir çabanın oluşmasına da ön ayak olmuştu. Bunun yanı sıra Rusya örneğinde olduğu gibi hükümetler de çalışmaya başlamış ve yalan haberleri ifşa ettikleri internet siteleri kurmaya başlamışlardı.

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