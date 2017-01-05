BTK, Yasadışı Bahis Sitelerini ve Bayileri Mercek Altına Aldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çocuklara oyun oynatan bahis bayilerini ve vatandaşları yasadışı kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı SMS'lerin önüne geçmek için çalışma başlattı. Hükümetin hem bayiler hem de internet üzerinden bahis oynatan sitelere karşı tedbir aldığı biliniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 18 yaşını doldurmayan kişilerin oyunlara katılımı ve bunlara ikramiye ödenmesinin yasaklandığını belirterek, buna uymayan bayilerin ruhsatlarını iptal ettiklerini söyledi. Diğer yandan sayısal oyunların bayilik sayısının 5 bin ile sınırlandırıldığını belirten Ağbal, okul ve gençlik merkezi gibi bölgelerde bayilik açılmayacağını ifade etti.

Gençlerin bahis oyunlarına yönelik ilgisini önlemeye çalıştıklarını belirten Bakan Ağbal, "Milli Piyango İdaresi, şans oyunlarını bağımlılığa ve aşırı oynamaya yol açmayacak şekilde tam bir 'sorumlu oyun anlayışı ve sosyal sorumluluk' ilkesi kapsamında düzenlemekte" diye konuştu. Ayrıca yasadışı bahis sitelerinden oynanan oyunların pek çok gencin ailesini mağdur ettiği de belirtildi.

BTK'nın sanal kumar sitelerini de mercek altına aldığı biliniyor. Yurtdışı kaynaklı Türkiye'de faaliyet gösteren kumar siteleri birer birer kapatılacak. Vatandaşların şikayetlerini değerlendiren kurum, yurtiçi kaynaklı SMS'lerin önüne geçmek için özel bir sistem kurdu.

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