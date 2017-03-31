BTK'dan Booking.com Açıklaması Geldi

İnternet gündemini meşgul eden Booking.com'un kapatılması hakkında BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kendilerinin kapatma ile ilgili hiçbir şey yapmadıklarını açıkladı. Sayan, "işlemin Booking.com tarafından gerçekleştirildiğini" ifade etti.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ‘rekabet’ konusunda site engelleme yetkilerinin olmadığına işaret ederek, "Biz de gazetelerde bu durumu okuduk. Yalnız şöyle bir durum var; bizim mevzuatımızda rekabete aykırı işlem nedeniyle internet sitesi kapatmaya ilişkin bir hüküm yok" dedi.

BTK Başkanı, "Bu kararı kimin verdiğine bakacağız. İnternet sayfası engellemeyle ilgili merciler belli. O mercilerden gelecek kararı görmemiz lgerekiyor. Siteyi kapatmak basında konuşulduğu şekliyle mümkün değil" diyerek, "Normal şartlar altında biz siteye tamamen erişimi engelliyoruz. Booking.com'da konuşulduğu gibi bir durum varsa, sitenin kendisi bu kararın gereğini yerine getirmiştir. Bizim açımızdan bunun engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil." diyerek açıklamasını tamamladı.

Ömer Fatih sayan sözlerini,"Haberlerde yer alan hususlar rekabetle ilgili hususlar. Bundan dolayı biz engelleme yapamıyoruz. Bizim engelleme yaptığımız durumlar, kamu güvenliği, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili durumlar. Ticari olarak katalog suçlar var, uyuşturucu madde temini gibi... Otel rezervasyonunda rekabetin engellenmesi katalog suçlara girmiyor." şeklinde tamamladı.

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