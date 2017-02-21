BTK'dan Çağrı: Gelin Fikrinizi Bize Anlatın

21 Şubat günü Ankara’da gerçekleştirilen, Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu’nda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Ben de varım, benim de bir fikrim var, ben de üretmek istiyorum" diyen herkese kapılarının açık olduğunun çağrısını yaptı.

Yerli ve milliliğin önemini vurgulayan Sayan, “Bütün bu işlerde 'biz de varız' deyip devam edeceğiz.” dedi. Yakın gelecekte 5G teknolojisinin üreticilerinden olmayı hedeflediklerinin altını çizen BTK Başkanı, “Ar-Ge merkezlerinde yapılan çalışmalar ve bunlardan elde edilecek sonuçlarla ülkemiz uluslararası arenada çok daha fazla söz sahibi olacak” dedi. 5G'yi yerli ürünlerle kullanmayı amaçladıklarını kaydeden Sayan, özellikle haberleşme altyapısının öneminin her geçen gün daha da artacağını dile getirdi.

Endüstri 4.0’ın odağında bulunan yüksek teknoloji gerekliliklerini sağlayacaklarını belirten BTK Başkanı Sayan, kurum olarak bu alandaki çabaları desteklemek için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını aktardı. Sayan sözlerini "BTK olarak herkesi davet ediyorum. Hiçbir aracı olmadan gelin fikrinizi bize anlatın, sunun. Biz aracılarla uğraşmak istemiyoruz. Herkesin gelip bize fikrini anlatmasını istiyoruz. Bir fikirle bize gelenlerin önünü açacağımızı garanti ediyorum.” şeklinde tamamladı.