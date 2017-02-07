BTK'dan Güvenli İnternet İçin Birlik Olalım Mesajı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 Şubat Güvenli İnternet Günü için özel bir mesaj yayınladı. Güvenli internetin önemine değinen bir mesaj yayınlayan kurum, Güvenli İnternet Merkezi tanıtım toplantısında bu farkındalığı oluşturmada tüm internet kullanıcılarının desteğini istiyor.

Konuyla ilgili attığı bir tweette BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan çok önemli konulara değiniyor. "Çocuklarımız ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak milletçe en önemli görevimiz. Bu görevin gerçek anlamda yerine gelmesi, onların çağın getirdiği ve gerektirdiği imkanlarla donanmasına ve zamanın ruhunu algılamalarına bağlı. İçinde yaşadığımız bilgi çağı, başta internet olmak üzere bütün bilgi teknolojilerini önemli kılıyor. Öncelikle, gündelik hayatımız olmak üzere ulaşımdan finansa, iletişimden eğitime, sağlıktan özel hayata kadar her alanda internet kullanıyor. Ve bu kullanım sürekli artarak hayatın merkezini oluşturuyor" diyen Dr. Sayan, insanların bilinçlendirme, yardım ve ihbar merkezlerinden oluşan Güvenli İnternet Merkezi'ni tanıttı.

İnternette dikkat ve bilincin önemine değinen Dr. Sayan, "İnternet her türlü iletişimin aktığı, kontrolü dikkat ve bilinç isteyen bir kanal. Zararlı yazılımlar, istenmeyen içerikler, yasa dışı faaliyetler, güvenlik tehditleri gibi birçok hem korunmamız hem de özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız gereken mecrayı kendisinde barındırıyor. Bu kapsamda bilinçlendirme, yardım ve ihbar merkezlerinden oluşan Güvenli İnternet Merkezi kurumumuz bünyesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle kuruldu" diye konuştu.

Güvenli internet için birlik olma mesajının verildiği mesajda, 7 Şubat Güvenli İnternet Günü, pek çok katılımcının olmasıyla ilgiyle karşılandı.

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