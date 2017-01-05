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BTK'dan Tuzak Sitelere Büyük Darbe!

BTK Tuzak Sitelere Darbe

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) siber suçlara karışan tuzak siteleri kapattı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından gerçekleştirilen kapatma işlemi, phishing yani oltalama amaçlı kurulan 72 siteye yönelik yapıldı.

BTK'nın bir süredir takip ettiği ve oltalama amaçlı kullanılan 72 site USOM tarafından kapatıldı. Zararlı yazılım ve siber suç işleme amacıyla hazırlanmış bu sitelerle birlikte, toplam işlem sayısı IP, alan adı ve sitelerle 600'e ulaştı. Phishing siteleri internette bankacılık, telekomünikasyon veya ulaşım gibi sektörlerdeki şirketlerin, internet sitelerine benzeyen siteler hazırlayarak, insanları kandırmayı ve kredi kartı bilgilerini ele geçirme amaçlı kuruluyor. Yollanan sahte mailler veya yönlendirmeler aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılan bu siteler bugüne kadar pek çok insanın canını yakmış görünüyor.

USOM Tuzak Sitelerle Nasıl Mücadele Ediyor?

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, kendisine ulaştırılan ihbarları da değerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için Kamu Kurumları ve özel kişiler ile koordinasyonunu sağlıyor. Yani süreci başından sonuna kadar takip ediyor.

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Yazar: - 05.01.2017

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