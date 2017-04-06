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BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene BTK, ülkemiz internet kullanıcılarını kanser eden, internette gezinme keyifini baltalayan AKK hakkında düzenlemeler yapacağını ve internet servis sağlayıcıları için uymaları gereken yeni kurallar getireceğini açıklamıştı.

Ülkemizdeki Adil kullanım Kotası uygulaması günümüzün dijital dünyası göz önünde bulundurulduğunda gerçekten çağ dışı kalıyor. Bir aile, zaten cüzdan yakan tariflere para öderken AKK'yı aştığında ortak kullanım söz konusu olduğu için düşük internet hızı nedeniyle interneti kullanılamaz hale geliyor. AKK'nın da ayın ilk haftası kuş misali uçuyor oluşu durumu daha da kötüleştiriyor. Neyse ki ülkemiz gençleri organize olarak 2015 yılında CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş ile iletişime geçmiş ve AKK uygulamasının kötü şartlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınmasını sağlamıştı. Mecliste yapılan basın açıklamaları sonrası konu yetkililerin dikkatini çekmiş, BTK nihayet konu hakkında düzenleme yapacağını duyurmuştu.

BTK'nın yaptığı açıklamalarda ilk olarak AKK uygulamasının iyileştirileceği, sonrasında da tamamen kaldırılacağı ifade edilmişti:

BTK AKK

Bu açıklamalarla paralel olarak önümüzdeki ayın ilk gününde bizi sevindirici gelişmeler bekliyor. İlk olarak gece saatlerindeki kullanım AKK'ya yansıtılmayacak. Gece 2'den sabah 8'e kadar dilediğiniz gibi internet kullanabileceksiniz. Bunun yanısıra AKK aşımından sonra düşülen hızlara da düzenleme getirilecek. BTK, internet sitesinde AKK aşımında düşülecek hızları şu şekilde listeliyordu:

BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Bu düzenlemeler gündemdeyken internet servis sağlayıcılarının sizi arayarak, size "avantajlı" paketler sunma taleplerini dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Uzun süre taahhütlü paketlerde bu düzenlemenin altındaki hızlar ve kotalar yer alabiliyor. Bu nedenle bu paketler hiç de avantajlı olmayabiliyorlar.

BTK muhtemelen bu düzenlemelerle ilgili bildirileri internet servis sağlayıcılarına iletmiş durumda. İnternet servis sağlayıcılarının, müşterilerini bu değişiklikler hakkında yakın zaman içinde bilgilendirmesi bekleniyor, konuyu takip edecek ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Adil Kullanım Kotası Saçmalığı Meclis'e Taşındı!

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Yazar: - 06.04.2017

BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek İçin Yorum Yaz

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