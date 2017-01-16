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BTK'nın Kafasını Karıştıran Whatsapp Raporları

BTK'nın Kafasını Karıştıran Whatsapp Raporları

Geçtiğimiz günlerde The Guardian gazetesinde bir haber manşetlere taşındı. Whatsapp'ın uçtan uca şifreleme yönteminde güvenlik açığı olduğu, şifreleme sistemindeki açığın ifade özgürlüğü önünde büyük bir tehdit olduğu konusunda okuyucularını uyardı. Güvenlik uzmanlarına dayandırılan bu haber, kısa süre içerisinde Whatsapp tarafından yalanlandı. Fakat bizim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) Whatsapp'ın açıklamasından tatmin olmamış gibi görünüyor. Zira BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Twitter gönderisi gazetelerde yerini almaya devam ediyor.

Nisan 2016'da görüşmeleri uçtan uca şifreleme yöntemiyle korumaya başlayan Whatsapp, bu sayede internet bağlantısı izlense bile görüşmelerin gizli kalmasını sağlayabiliyordu. The Guardian'ın haberinde, şifreli görüşmelerin cihazdan cihaza aktarımından sonra, cihazlarda saklı bir 'anahtar' yardımıyla görüşmelerin şifresinin çözülebildiği iddia edildi. Akabinde Whatsapp, gazetenin güvenlik açığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir anahtar kod ile hükümetlere bilgi sızdırılamayacağı söylendi. Milyarların güvenerek kullandığı bu uygulamanın hükümetlerce "backdoor" sıstemi bir yöntemle izlenemeyeceği net olarak aktarıldı. 

Dr. Ömer Fatih Sayan

Bu açıklamayı görmediğini tahmin ettiğimiz BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 14 Ocak günü Twitter'da şu gönderiyi paylaştı:

Şimdi ise gazetelerde Whatsapp'ın açıklamasından ziyade BTK Başkanı'nın açıklaması yer alıyor. Sizce hangisine güvenelim?

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WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

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WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

WhatsApp'da Güvenlik Açığı İddiasına WhatsApp'dan Cevap Geldi

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Yazar: - 16.01.2017

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