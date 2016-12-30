BTK’nın Kuracağı Siber Güvenlik Ekibi İçin Başvurular Başladı

Türkiye’ye yönelik, siber saldırılarla mücadele etmek adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kuracağı hacker ordusuna başvurular başladı.

BTK’nın siber ordusuna katılmak isteyenlerin tek yapması gereken BTK’nın kariyer başvuru sayfasına giderek orada bulunan formu doldurmak.

BTK, hacker ordusuna katılmayı hedefleyen bilişimciler için konuşulan maaşın 6 ile 10 bin TL arasında olduğunu ve nitelikli insan gücünde eksik olduğunu, 7 gün 24 saat çalışmayı göze alacak genç bilişimciler aradıklarını ifade etmişti.

Sosyal medyada BTK’nin siber savunma için aradığı elemanların çok iyi bilgisayar kullanabiliyor olmasının istenmesi tepki almıştı. Bu ülkede genç neslin aldığı bilgisayar eğitimi ile karşılaştırıldığında BTK’nın eleman kriterlerini abarttığı tartışılmıştı.

İşe alımlardan tamamen BTK sorumlu olacak. tarafından test edilen genç bilişimciler, yeterli görülmeleri halinde hacker ordusuna dahil olacaklar.

Türk Gençlerden Oluşan Hacker Ordusu Kurulacak

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