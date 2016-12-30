?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberGüvenlikBTK’nın Kuracağı Siber Güvenlik Ekibi İçin Başvurular Başladı

BTK’nın Kuracağı Siber Güvenlik Ekibi İçin Başvurular Başladı

BTK siber güvenlik

Türkiye’ye yönelik, siber saldırılarla mücadele etmek adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kuracağı hacker ordusuna başvurular başladı.

BTK’nın siber ordusuna katılmak isteyenlerin tek yapması gereken BTK’nın kariyer başvuru sayfasına giderek orada bulunan formu doldurmak.

BTK,  hacker ordusuna katılmayı hedefleyen bilişimciler için konuşulan maaşın 6 ile 10 bin TL arasında olduğunu ve nitelikli insan gücünde eksik olduğunu, 7 gün 24 saat çalışmayı göze alacak genç bilişimciler aradıklarını ifade etmişti.

Sosyal medyada BTK’nin siber savunma için aradığı elemanların çok iyi bilgisayar kullanabiliyor olmasının istenmesi tepki almıştı. Bu ülkede genç neslin aldığı bilgisayar eğitimi ile karşılaştırıldığında BTK’nın eleman kriterlerini abarttığı tartışılmıştı.

İşe alımlardan tamamen BTK sorumlu olacak.  tarafından test edilen genç bilişimciler, yeterli görülmeleri halinde hacker ordusuna dahil olacaklar.

Türk Gençlerden Oluşan Hacker Ordusu Kurulacak

Türkiye Hackerların En Çok Saldırdığı 4.Ülke Konumunda

Editöre Yaz:
Yazar: - 30.12.2016

BTK’nın Kuracağı Siber Güvenlik Ekibi İçin Başvurular Başladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Dikkat! Sahtekarların Yeni Tuzağı Elektromanyetik Dolandırıcılık Dikkat! Sahtekarların Yeni Tuzağı Elektromanyetik Dolandırıcılık Son günlerde polise ve Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan şikayetler üzerine yetkililer elektromanyetik dolandırıcılığa karşı harekete…
Yılın Son Beyin Yakan Fotoğrafı: Kanepede Oturan 6 Kız Yılın Son Beyin Yakan Fotoğrafı: Kanepede Oturan 6 KızYukarıda gördüğünüz kanepede oturan 6 kıza dikkatli bakın. Son zamanların en büyük gizemlerinden birine sahip bu fotoğraf, sosyal medyanın… Resident Evil 7'nin FPS Olarak Geliştirilmesinin Nedeni Belli Oldu Resident Evil 7'nin FPS Olarak Geliştirilmesinin Nedeni Belli OlduOyun severlerin 2017 yılında heyecanla bekledikleri oyunlar arasında olan Resident Evil 7 bir süre önce PlayStation 4 demosuyla karşımıza çıkmıştı.…
2016’da Yok Edilen ve Para Kaybettiren Önemli Teknolojilerin Listesi iPhone 7'nin 'Jet White' Renk Seçeneği Çarpıcı Görünüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ

Tamindir E-Bülten