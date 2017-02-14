Bu Astronot Eğitim Oyununu Kazanan Gerçekten Uzaya Gidecek

Teknolojiler artık bizleri uzaya daha da yakınlaştırıyor. Yeni duyurulan astronot eğitim oyununun kazananı hayatının ödülünü alabilecek.

Uzaydan sanal gerçeklik fotoğrafları izlemek yerine neden gerçekten orada olmak istemeyesiniz ki? Ancak bunu gerçekleştirmek hiç kolay değil. Bir ton eğitimden geçmek gerektiği gibi yüklü bir miktar paraya da ihtiyaç var. Koşullar böyleyken (belki daha da zor) Cohu Experience Ltd isimli bir şirketin ücretsiz bir oyunu bu hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek.

Finlandiya menşeli ve Helsinki merkezli Cohu Experience Ltd'nin geliştirdiği ücretsiz bir oyun olan SNAP (The Space Nation Astronaut Training Program) kullanıcılara tam bir astronot olabilme eğitimi vererek onları uzay yolculuğuna hazırlayacak. Oldukça titiz hazırlanmış eğitim kademelerinden geçen kullanıcıların, oyunun sonda gerçekten uzaya gönderilebilme şansları olacak.

Oyun süresince ilk yüze giren kullanıcılar, 2018 yılında uzaya gitmek için NASA'nın da işbirliği ile gerçekten eğitim almaya hak kazanacaklar. En iyi 12 oyuncu uzay ile alakalı bir belgeselde yer alacaklar ve diğer oyuncular bu filme mobil uygulamaları vasıtasıyla interaktif olarak katılabilecekler. Bu interaktif oyunun kazanının hediyesi de uzay yolculuğu olacak.

Tüm bu proje henüz fonlanma aşamasında. Şimdiye kadar 3 milyon Euro'ya ulaşan çılgın projenin gerçekleşebilmesi için 1 milyon Euro daha gerekiyor. Fonlanma aşamasında proje 43 dakikada 1 milyon Euro'yu görmüştü.

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