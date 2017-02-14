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Bu Astronot Eğitim Oyununu Kazanan Gerçekten Uzaya Gidecek

Oyunu kazan uzaya git

Teknolojiler artık bizleri uzaya daha da yakınlaştırıyor. Yeni duyurulan astronot eğitim oyununun kazananı hayatının ödülünü alabilecek.

Uzaydan sanal gerçeklik fotoğrafları izlemek yerine neden gerçekten orada olmak istemeyesiniz ki? Ancak bunu gerçekleştirmek hiç kolay değil. Bir ton eğitimden geçmek gerektiği gibi yüklü bir miktar paraya da ihtiyaç var. Koşullar böyleyken (belki daha da zor) Cohu Experience Ltd isimli bir şirketin ücretsiz bir oyunu bu hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek.

Finlandiya menşeli ve Helsinki merkezli Cohu Experience Ltd'nin geliştirdiği ücretsiz bir oyun olan SNAP (The Space Nation Astronaut Training Program) kullanıcılara tam bir astronot olabilme eğitimi vererek onları uzay yolculuğuna hazırlayacak. Oldukça titiz hazırlanmış eğitim kademelerinden geçen kullanıcıların, oyunun sonda gerçekten uzaya gönderilebilme şansları olacak.

Oyun süresince ilk yüze giren kullanıcılar, 2018 yılında uzaya gitmek için NASA'nın da işbirliği ile gerçekten eğitim almaya hak kazanacaklar. En iyi 12 oyuncu uzay ile alakalı bir belgeselde yer alacaklar ve diğer oyuncular bu filme mobil uygulamaları vasıtasıyla interaktif olarak katılabilecekler. Bu interaktif oyunun kazanının hediyesi de uzay yolculuğu olacak.

Tüm bu proje henüz fonlanma aşamasında. Şimdiye kadar 3 milyon Euro'ya ulaşan çılgın projenin gerçekleşebilmesi için 1 milyon Euro daha gerekiyor. Fonlanma aşamasında proje 43 dakikada 1 milyon Euro'yu görmüştü.

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Kerbal Space Program
Kerbal Space Program Bağımsız Uzay Programı Simülasyonu

İndir3.6 MB
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NASA App iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin NASA Uygulaması

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir23.4 MB
NASA Virtual Lab
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Yazar: - 14.02.2017

Bu Astronot Eğitim Oyununu Kazanan Gerçekten Uzaya Gidecek İçin Yorum Yaz

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