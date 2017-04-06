Bu Çılgın Yarışta Hiçbir Drone Havada Kalamayacak!

Robotların dövüştüğü yarışmaları gördük ama uçan robotların savaştığı yarışmaya hiç şahit olmamıştık.

Hollandalı bir grup organizatörün düzenlediği yeni bir "drone yarışı" temelli mücadele, Drone Clash olarak isimlandirilmiş. Aslında bu etkinlik havada birbirlerini yok etmek çalışan droneları bir arenaya topluyor. Yarışın tek ve değişmeyen kuralı; "Hareket eden ve senin olmayan her şeyi yok et" şeklinde özetlenebiliyor.

Aslında bir yarışma demek yerine bir "drone gladyatör arenası" olarak da tanımlanabilecek müsabaka için aşağıdaki tanıtım videosunu izlemek de yeterli.

Müsabakanın tek amacı karşı takımın drone'larının hepsini yok etmek. Tüm düşman drone'larını aşağı indirip, düşmanın üssüne saldırıp onu da yok etmek, oyunun galibini de belirleyen net bir kural. Oyunun mottosu; "Savaş, Yarış, Kurtul, Saldır, Yakala ve Saklan" şeklinde de özetlenebilir.

Yarış alanında seyirci olarak bulunmak riskli olacağından, müsabaka farklı salonlardan canlı olarak izlenebiliyor. Aşağıda müsabaka alanının küçük bir krokisini de bulabilirsiniz.

Yarışmanın resmi sitesini bu link üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

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