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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 2. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 2. Hafta)

Mart ayının 2. haftası, senenin önceki haftalarına göre biraz daha hareketli geçecek gibi görünüyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listemize göz attığımızda hit olma potansiyeline sahip oyunlar ve ilgi çekici bağımsız yapımlarla karşılaşıyoruz. Şüphesiz ki u haftanın en büyük bombası Ghost Recon Wildlands olacak. Ubisoft'un açık dünya tabanlı aksiyon oyunu, düzenlenen açık betasında şu ana kadar en çok oyuncu sayısına ulaşan Ubisoft oyunu olmuştu. Ghost Recon Wildlands'da Bolivya'ya yolculuk edecek ve bu ülkeyi bir uyuşturucu kartelinin elinden kurtarmaya çalışacağız.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında bir diğer dikkat çeken isim ise Ultimate Marvel vs Capcom 3. Marvel evrenini, Capcom'un oyun dünyasıyla birleştiren bu oyunda Iron Man ve Spider Man gibi kahramanları Street Fighter oyunlarındaki Ryu gibi kahramanlarla ve Resident Evil serisinden tanıdığımız kahramanlarla çarpıştırabileceğiz. 

PlayStation 4 sahipleri bu hafta NieR: Automata oynayabilecekler. Square Enix tarafından yayınlanacak bu açık dünya tabanlı aksiyon oyunu dramatik hikayesiyle ve güzel grafikleriyle dikkat çekmekte. NieR: Automata, önümüzdeki hafta PC platformuna da çıkış yapacak.

Daha önceden PC platformuna çıkış yapmış olan Minecraft alternatifi LEGO Worlds bu hafta oyun konsolları için yayınlanıyor. LEHO Worlds'ü artık PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde oynayabileceksiniz.

FPS oyunu sevenler One Sole Purpose'a göz atabilirler. Bilim kurgu temalı bir hikayeye sahip olan bu oyunda zamanı yavaşlatarak ve fizik kurallarını değiştirerek düşmanlarınızla savaşabileceksiniz.

Eğer simülasyon/strateji oyunlarını seviyorsanız City of God I - Prison Empire ve SimAirport oyunlarına göz atabilirsiniz. City of God I - Prison Empire'da hapishane inşa edip yönetmeye, SimAirport'ta ise bir havaalanı inşa edip yönetmeye çalışacaksınız.

MOBA oyunlarından hoşlanıyorsanız Subsiege'e göz atabilirsiniz. Subsiege bize deniz altında geçen savaşlar sunuyor.

Haftanın ücretsiz oyunu ise goalunited PRO. Bu online menajerlik oyununda kendi futbol takımınızı yöneterek şampiyonluk ve kupa peşinde koşacaksınız.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

6 Mart 2017 Pazartesi

- goalunited PRO - PC

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goalunited PRO – football manager for experts
goalunited PRO – football manager for experts Ücretsiz Online Futbol Menajerliği Oyunu

7 Mart 2017 Salı

- Ghost Recon Wildlands - PC/PlayStation 4/Xbox One

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Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- Ultimate Marvel vs Capcom 3 - PC

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ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 Dövüş Oyunu

- NieR: Automata - PlayStation 4

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NieR: Automata
NieR: Automata Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- LEGO Worlds - PlayStation 4/Xbox One

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LEGO Worlds
LEGO Worlds Açık Dünya Tabanlı Sandbox Oyunu

- One Sole Purpose - PC

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One Sole Purpose
One Sole Purpose Bilim Kurgu Temalı FPS Oyunu

- City of God I - Prison Empire - PC

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City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire Hapishane Simülatörü

- SimAirport - PC

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SimAirport
SimAirport Havaalanı Simülasyonu Oyunu

8 Mart 2017 Çarşamba

- Subsiege - PC

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Subsiege
Subsiege MOBA Oyunu

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Yazar: - 06.03.2017

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