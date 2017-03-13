?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyun , ListelerBu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 3. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 3. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 3. Hafta)

Bilgisayarlarınızda ya da oyun konsollarında aynı oyunları oynamaktan sıkıldıysanız ve oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz; bu yazımızda bu hafta çıkacak oyunlar listesini sizlerle paylaşacak ve hoşunuza gidebilecek oyunlar keşfetmenize yardımcı olacağız.

Bu haftanın ses getirecek oyunu Square Enix tarafından yayınlanacak NieR: Automata olacak. Konsol versiyonları daha önceden çıkış yapan NieR: Automata anime tadındaki derin bir senaryoyu açık dünya ve bol aksiyon ile birleştiriyor.

Eğer Assassin's Creed oyunlarından hoşlanan bir oyuncuysanız Styx: Shards of Darkness'a göz atabilirsiniz. Bu oyunda da yine düşmanlarımıza suikast yaparak gizli bir şekilde ilerliyoruz; fakat bu sefer bizi fantastik bir dünya ve geveze bir goblin kahraman bekliyor.

Bu hafta 2 farklı hayatta kalma oyunu çıkış yapacak. Lost in Nature gemi kazasından sonra ıssız bir adada tek başına hayatta kalmaya çalışan bir kahramanı yöneterek açlık, susuzluk ve yalnızlık ile mücadele edeceğiz. Online olarak oynanabilen Dead Inside'da ise zombilerle kaplı bir dünyada kaynak arayacağız.

Bu hafta çıkacak olan dikkat çeken oyunlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

13 Mart 2017 Pazartesi

- Phantom Halls

İndir
Phantom Halls
Phantom Halls Perili Köşk Oyunu

14 Mart 2017 Salı

- Styx: Shards of Darkness

İndir
Styx: Shards of Darkness
Styx: Shards of Darkness Gizlilik Tabanlı Aksiyon Oyunu

- Lost in Nature

İndir
Lost in Nature
Lost in Nature Hayatta Kalma Oyunu

16 Mart 2017 Perşembe

- Virtual Rides 3 - Funfair Simulator

İndir
Virtual Rides 3 - Funfair Simulator
Virtual Rides 3 - Funfair Simulator Lunapark Simülatörü

17 Mart 2017 Cuma

- NieR: Automata

İndir
NieR: Automata
NieR: Automata Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- MyWorld

İndir
MyWorld
MyWorld Aksiyon RPG Oyunu

18 Mart 2017 Cumartesi

- Dead Inside

İndir
Dead Inside
Dead Inside Hayatta Kalma Oyunu

Ghost Recon Wildlands İncelemesi

For Honor İncelemesi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.03.2017

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 3. Hafta) İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Levi's ve Google'ın Akıllı Ceketinin Fiyatı Belli Oldu Levi's ve Google'ın Akıllı Ceketinin Fiyatı Belli Oldu Levi's ve Google'ın neredeyse iki yıldır üzerinde çalıştıkları akıllı ceket Commuter'in 350 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği…
Kendi Kanından Elektronik Müzik Aleti Yaptı Kendi Kanından Elektronik Müzik Aleti YaptıVtol takma isimli Rus sanatçı, bugüne kadar farklı teknikleri ve aletleri kullanarak elde ettiği seslerle gündeme gelmişti. Yine bir sanat sergisi… DC Sevenleri Böyle Alalım, Wonder Woman'ın Fragmanı Yayınlandı! DC Sevenleri Böyle Alalım, Wonder Woman'ın Fragmanı Yayınlandı!DC Comics’in önemli karakterlerinden Wonder Woman’ın filmi Haziran ayında sinemalarda. Tüm DC sevenler ve merak edenler için, işte yayınlanan…
Yurt Dışından Telefon Alacaklar Dikkat! Battlefield 1: They Shall Not Pass'in Bütün İçeriği Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ