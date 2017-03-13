Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 3. Hafta)

Bilgisayarlarınızda ya da oyun konsollarında aynı oyunları oynamaktan sıkıldıysanız ve oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz; bu yazımızda bu hafta çıkacak oyunlar listesini sizlerle paylaşacak ve hoşunuza gidebilecek oyunlar keşfetmenize yardımcı olacağız.

Bu haftanın ses getirecek oyunu Square Enix tarafından yayınlanacak NieR: Automata olacak. Konsol versiyonları daha önceden çıkış yapan NieR: Automata anime tadındaki derin bir senaryoyu açık dünya ve bol aksiyon ile birleştiriyor.

Eğer Assassin's Creed oyunlarından hoşlanan bir oyuncuysanız Styx: Shards of Darkness'a göz atabilirsiniz. Bu oyunda da yine düşmanlarımıza suikast yaparak gizli bir şekilde ilerliyoruz; fakat bu sefer bizi fantastik bir dünya ve geveze bir goblin kahraman bekliyor.

Bu hafta 2 farklı hayatta kalma oyunu çıkış yapacak. Lost in Nature gemi kazasından sonra ıssız bir adada tek başına hayatta kalmaya çalışan bir kahramanı yöneterek açlık, susuzluk ve yalnızlık ile mücadele edeceğiz. Online olarak oynanabilen Dead Inside'da ise zombilerle kaplı bir dünyada kaynak arayacağız.

Bu hafta çıkacak olan dikkat çeken oyunlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

13 Mart 2017 Pazartesi

- Phantom Halls

14 Mart 2017 Salı

- Styx: Shards of Darkness

- Lost in Nature

16 Mart 2017 Perşembe

- Virtual Rides 3 - Funfair Simulator

17 Mart 2017 Cuma

- NieR: Automata

İndir NieR: Automata Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- MyWorld

İndir MyWorld Aksiyon RPG Oyunu

18 Mart 2017 Cumartesi

- Dead Inside

Ghost Recon Wildlands İncelemesi

For Honor İncelemesi