Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 4. Hafta)

Eğer oyun dünyasında bu hafta ne olup biteceğini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz, bu hafta çıkacak oyunlar listemizde ses getirecek yapımları sıralıyoruz. Şüphesiz ki bu hafta çıkış yapacak oyunlar arasında en iddialı yapım Mass Effect: Andromeda olacak. RPG türünü seven oyuncuların takdirini kazanan serinin yeni oyununda yeni bir yıldız sistemini keşfedecek, kainatın kaderini yapacağımız seçimlerle belirleyeceğiz.

Özgün hikayesi ile dikkat çeken Troll and I bize İskadinav Mitolojisi'nden parçalar sunacak. Oyunda bir trolü ve onunla dostluk kuran Otto adlı kahramanımızı yöneteceğiz ve oyun sırasında iki kahraman arasında geçiş yapabileceğiz. Pixar'ın animasyonlarına benzeyen görsel tarzıyla dikkat çeken oyun hikayesiyle de takdirinizi kazanabilecek bir yapım.

Simülasyon oyunu seven oyuncular Train Mechanic Simulator 2017'ye göz atabilirler. Bu oyunda hem modern, hem de tarihi trenlerin bakımlarını yapacak, onları tamir ederek tekrar raylar üzerinde çalışmalarını sağlayacağız.

Eğer korku oyunu seviyorsanız bu hafta 3 seçeneğiniz var. Bu yapımlardan ilki Hotel Anatolia adlı Türk yapımı korku oyunu. Hotel Anatolia'da geçmişinden kaçmaya çalışan bir adamın eşiyle birlikte kaldığı hotelde gece yarısı başına gelen korkunç olaylara tanık olacak, kahramanımızı ve eşini bu kabustan kurtarmaya çalışacağız. Diğer korku oyunlarımız ise Shadows 2: Perfidia ve The Crow's Eye. Shadows 2: Perfidia'da bir ofiste vahşice katledilen insanların izlerini araştıracağız ve karanlık ofisi keşfederken doğaüstü olaylara şahit olacağız. The Crow's Eye'da ise öğrencilerin ve onların izini araştıran polislerin gizemli bir şekilde kaybolmasından sonra kilit vurulmuş bir tıp akademisine konuk olacak, burada yaşanan felaketin nedenini bulmaya çalışacağız.

Bu hafta 2 ilginç sanal gerçeklik oyunumuz var. Ücretsiz bir oyun olan EmbodyMe bize kendimizi, arkadaşlarımızı veya bir ünlüyü bir oyun kahramanına dönüştürme imkanı veren bir sosyal oyun. RadioActive ise zombiler tarafından istila edilmiş bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağınız bir MMO.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

20 Mart 2017 Pazartesi

- Hotel Anatolia - PC

İndir Hotel Anatolia Türk Yapımı Korku Oyunu

- The Crow's Eye - PC

21 Mart 2017 Salı

- Mass Effect: Andromeda - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Toukiden 2 - PC/PlayStation 4

İndir Toukiden 2 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

22 Mart 2017 Çarşamba

- Troll and I - PC/PlayStation 4/Xbox One

23 Mart 2017 Perşembe

- Train Mechanic Simulator 2017 - PC

24 Mart 2017 Cuma

- RadioActive - PC

İndir Radioactive Sanal Gerçeklik Tabanlı Hayatta Kalma Oyunu

25 Mart 2017 Cumartesi

- EmbodyMe - PC

İndir EmbodyMe Ücretsiz Sanal Gerçeklik Oyunu

- Shadows 2: Perfidia - PC

Ghost Recon Wildlands İncelemesi

For Honor İncelemesi

Resident Evil 7 İncelemesi

