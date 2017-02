Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart İlk Hafta)

Mart ayının başlangıcıyla birlikte oyun dünya bir hayli hareketlilik kazanacak. Bunun sebebi, Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch'in 3 Mart tarihinde çıkış yapacak olması. Nintendo Switch'in çıkışıyla birlikte birçok Nintendo Switch oyunu da oyuncuların beğenisine sunulacak. 3 Mart 2017 tarihinde satışa sunulacak Nintendo Switch ile birlikte çıkış yapacak oyunlardan şüphesiz ki en dikkat çekeni The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oyun dünyasının en köklü kahramanlarından olan Link ile birlikte uzun bir maceraya atılacağımız bu oyunun daha önceden yayınlanan videoları beklentilerimizi bir hayli yükseltmişti.

PlayStation 4'e özel olarak çıkış yapacak Horizon Zero Dawn da The Legend of Zelda: Breath of the Wild etkileyici videolarla karşımıza çıkmıştı. Aksiyon RPG türündeki bu oyun bize geniş bir dünya ve göz alıcı grafikler sunacak.

PC oyuncuları için 2 büyük önemli gelişme bizi bekliyor. The Division'ın 3. indirilebilir içeriği olacak Last Stand bu hafta çıkıyor. Daha önceden erken erişimde olan rol yapma oyunu Torment: Tides of Numenera final sürümüyle bu hafta çıkış yapacak. Dilerseniz bu hafta çıkış yapacak oyunlara, çıkacakları platformlara ve çıkış tarihlerine kısaca göz atalım:

28 Şubat 2017 Salı

- Torment: Tides of Numenera - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Horizon Zero Dawn - PlayStation 4

- The Division - Last Stand - PC/PlayStation 4/Xbox One

- The Incredible Adventures of Van Helsing Extended Edition - PlayStation 4

- The Walking Dead: A New Frontier - PlayStation 4/Xbox One

- Total War: Warhammer Bretonnia Faction - PC

3 Mart 2017 Cuma

- Mastema: Out of Hell - PC

- BUCK - PC



Nintendo Switch Oyunları

3 Mart tarihinde satışa sunulacak Nintedo Switch ile birlikte çıkış yapacak oyunlar şunlar:

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Super Bomberman R

- Just Dance 2017

- Little Inferno

- Shovel Knight

- World of Goo



- Skylanders: Imaginators



- 1-2-Switch

- Fast RMX

- Human Resource Machine

- I Am Setsuna

- Snipperclips

