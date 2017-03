Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart Son Hafta)

2017'nin oyunlar açısından hızlı başladığını söyleyebiliriz. Kış ayları bitmeden senenin en iyi oyunları arasına girebilecek oyunlar çıkış yapmıştı. Mart ayı ile birlikte de hem Nintendo Switch çıkış yapmış, hem de bu platform için geliştirilen başarılı oyunlar yayınlanmıştı. Bu hafta çıkacak oyunlar listemiz ise bahar mevsiminin ilk ayını geride bırakırken oynayabileceğimiz oyunları bir araya topluyor. 27 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında çıkacak oyunlara göz attığımızda orijinal hikayesi ve oynanış dinamikleriyle dikkat çeken korku oyunu Narcosis'in ses getireceğini söyleyebiliriz. Narcosis'te Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde mahsur kalmış bir dalgıçın yerine geçecek, fenerimizle karanlık sularda yolumuzu bulmaya ve oksijenimiz birmeden yüzeye çıkarak kurtulmaya çalışacağız.

Eğer kamyon simülasyonlarını seviyorsanız On The Road'a göz atabilirsiniz. MAN markası tarafından üretilmiş kamyon modellerine yer veren On The Road'da kendi nakliye şirketimizin başına geçecek, yük taşıyarak para kazanmaya çalışacağız. Gerçekçiliğin ön planda olduğu oyunda Almanya şehirlerini ziyaret edebiliyoruz.

Platform oyunlarını seven oyuncular için bu hafta 3 farklı seçeneğimiz var. Snake Pass renkli grafiklere yer veren, bir yılan kahramanı kontrol ettiğimiz bir hayli güzel animasyonlar içeren bir oyun. Sumoman ise bize bir sumo kahramanı yönetme imkanı veriyor; oyunda cüssemizi ve zekamızı birleştirerek engelleri aşıyor ve bulmacaları çözüyoruz. Sketch! Run! oldukça ilginç oynanış sistemiyle dikkat çekmekte; oyunda bir çöp adamı kalemimizi kullanarak yönlendiriyoruz.

Bu hafta 2 ücretsiz rol yapma oyunu çıkış yapacak. Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons, bizi garip bir fantastik dünyaya konuk ediyor. Bir kitaptan esinlenerek oluşturulan oyun ileride online bir sandbox hayatta kalma oyununa dönüştürülecek. Aslında eski bir MMORPG oyunu olan Legend of Ares ise Steam üzerinde bu hafta çıkış yapacak ve bizi mitolojik bir dünyaya konuk edecek.

Blossom Tales: The Sleeping King sevimli, retro tarzdaki grafikleriyle beğeninizi kazanabilecek top down shooter türünde bir aksiyon oyunu. Bu oyunda kılıç ve kalkanımızın gücünü büyülerimizle birleştirecek, zindanlara girerek düşmanlarımızla ve bölüm sonu canavarlayırla savaşacağız.

Daha önceden çıkış yapmış oyunlar için geliştirilen farklı indirilebilir içerikler de bu hafta çıkacak. Dark Souls 3: The Ringed City, Final Fantasy 15: Episode Gladio, Destiny: Rise of Iron – Age of Triumph, The Sims 4: Bowling Night Stuff, Titanfall 2: Colony Reborn bu haftaki indirilebilir içerikler. Ayrıca The Walking Dead oyun serisinin 3. sezonu olan The Walking Dead: A New Frontier'ın 3. bölümü de çıkış yapıyor.

Bu hafta çıkacak oyunların çıkış tarihleri, çıkacakları platformlar, indirme bağlantıları aşağıda yer alıyor. Ayrıca indirme bağlantılarına tıklayarak oyunların detaylı açıklamalarına ve videolarına da ulaşabilirsiniz:

28 Mart Salı

- Narcosis - PC

- Blossom Tales: The Sleeping King - PC

- Sumoman - PC

- The Walking Dead: A New Frontier Bölüm 3 - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Dark Souls 3: The Ringed City DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Final Fantasy 15: Episode Gladio DLC - PlayStation 4/Xbox One

- Destiny: Rise of Iron – Age of Triumph - PlayStation 4/Xbox One

29 Mart Çarşamba

- Snake Pass - PC/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

- The Sims 4: Bowling Night Stuff DLC - PC

30 Mart Perşembe

- On The Road - PC

- Titanfall 2: Colony Reborn DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

31 Mart Cuma

- Legend of Ares - PC

1 Nisan Cumartesi

- Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons - PC

- Sketch! Run! - PC

