Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 2. Hafta)

Eğer 90'lı yıllarda, yani bilgisayar oyunlarının altın çağında oynadığınız birbirinden güzel oyunları özlüyorsanız sizi güzel bir hafta bekliyor.

Oyun dünyasının bu haftaki en büyük olayı şüphesiz ki Planescape: Torment'in yenilenmiş sürümü Planescape: Torment: Enhanced Edition'ın çıkacak olması. Baldur's Gate ve Icewind Dale oyunlarını da yenileyen Beamdog tarafından hazırlanan Planescape: Torment: Enhanced Edition, oyunu günümüzün geniş ekran monitörleriyle uyumlu hale getiriyor ve yüksek çözünürlük desteğini getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Planescape: Torment'in devam oyunu Torment: Tides of Numenera yayınlanmıştı, eğer bu oyunu oynayıp Planescape: Torment'i tekrar hatırlamak istediyseniz Planescape: Torment'in yenilenmiş sürümüne göz atabilirsiniz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında ilginizi çekebilecek bir diğer oyun bir simülasyon oyunu olan Ready for Take off - A320 Simulator. Son yıllarda oldjukça nadir çıkış yapan uçak simülasyonu oyunu türünde olan Ready for Take off - A320 Simulator bize gerçek uçakları, gerçek şartlarda kullanabilme imkanı veriyor. Oyunda Antalya havalimanı da yeralmakta ve oyuncular bu havalimanına uçak indirip, bu havalimanından uçak kaldırabilmekte.

Yarış oyunu seven oyuncular bu hafta Snow Moto Racing Freedom'a göz atabilirler. Snow Moto Racing Freedom'da kar motorumuza atlayarak farklı yarışlara katılacağız. Bu yarışlarda keskin virajları alırken rampalardan uçacak ve akrobatik hareketler yapabileceğiz.

Açık dünya tabanlı bir platform oyunu olan Yooka-Laylee bize iki sevimli kahramanın macerasına katılma imkanı veriyor. Bukalemun ve yarasa kahramanlarımız ormanlarını kurtarabilmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorlar, zorlu engelleri aşmaya çalışıyorlar ve düşmanlarıyla savaşıyorlar.

Eğer biraz kafa dinlemek, günün yorgunluğunu atmak isterseniz The Wild Eternal adlı keşif tabanlı macera oyununa göz atabilirsiniz. The Wild Eternal'da reenkarnasyon döngüsünden kurtularak ebedi huzuru bulmaya çalışan, bu iş için de tilki şeklindeki bir yarı tanrıyla işbirliği yapan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Atmosferik müzikler ve seslerle süslenmiş The Wild Eternal ilginç hikayesiyle dikkat çekmekte.

Bu haftanın en sıradışı oyunu şüphesiz ki Need For Drink. Ayyaş bir koca ve kavgacı karısı arasındaki ilişkiyi konu alan oyunda oyuncular karı veya kocadan birini seçerek belli görevleri yapmaya çalışıyorlar. Online olarak oynanan oyunda komik diyaloglara ve bolca kahkahaya hazır olun.

Haftanın ücretsiz oyunu ise Hide vs. Seek. Online olarak oynanan bir saklambaç oyunu olarak tanımlanabilecek Hide vs. Seek'te oyuncular yanlış giden deneyler sonucu ortaya çıkmış yaramaz, yeşil sümüksü bir cismin ya da bu sümüksü cismi yakalamakla görevlendirilmiş bir robotun yerine geçiyorlar. Robot ve sümüksü cisim bir evin içinde heyecanlı bir kovalamacaya giriyorlar. Sümüksü cisim evdeki eşyaların şeklini alabilirken robot sahip olduğu yüksek teknoloji ile iz sürebiliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde, ayrıca indirme bağlantılarına tıklayarak oyunların videolarına da erişebilirsiniz:

11 Nisan 2017 Salı

- Planescape: Torment: Enhanced Edition - PC/Mac

- Yooka-Laylee - PC/Mac/PlayStation 4/Xbox One

İndir Yooka-Laylee Açık Dünya Tabanlı Platform Oyunu

- Snow Moto Racing Freedom - PC/PlayStation 4

- Hide vs. Seek - PC

13 Nisan 2017 Perşembe

- The Wild Eternal - PC

- Ready for Take off - A320 Simulator

14 Nisan 2017 Cuma

- Need For Drink - PC

