?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyun , ListelerBu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 2. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 2. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 2. Hafta)

Eğer 90'lı yıllarda, yani bilgisayar oyunlarının altın çağında oynadığınız birbirinden güzel oyunları özlüyorsanız sizi güzel bir hafta bekliyor.

Oyun dünyasının bu haftaki en büyük olayı şüphesiz ki Planescape: Torment'in yenilenmiş sürümü Planescape: Torment: Enhanced Edition'ın çıkacak olması. Baldur's Gate ve Icewind Dale oyunlarını da yenileyen Beamdog tarafından hazırlanan Planescape: Torment: Enhanced Edition, oyunu günümüzün geniş ekran monitörleriyle uyumlu hale getiriyor ve yüksek çözünürlük desteğini getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Planescape: Torment'in devam oyunu Torment: Tides of Numenera yayınlanmıştı, eğer bu oyunu oynayıp Planescape: Torment'i tekrar hatırlamak istediyseniz Planescape: Torment'in yenilenmiş sürümüne göz atabilirsiniz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında ilginizi çekebilecek bir diğer oyun bir simülasyon oyunu olan Ready for Take off - A320 Simulator. Son yıllarda oldjukça nadir çıkış yapan uçak simülasyonu oyunu türünde olan Ready for Take off - A320 Simulator bize gerçek uçakları, gerçek şartlarda kullanabilme imkanı veriyor. Oyunda Antalya havalimanı da yeralmakta ve oyuncular bu havalimanına uçak indirip, bu havalimanından uçak kaldırabilmekte.

Yarış oyunu seven oyuncular bu hafta Snow Moto Racing Freedom'a göz atabilirler. Snow Moto Racing Freedom'da kar motorumuza atlayarak farklı yarışlara katılacağız. Bu yarışlarda keskin virajları alırken rampalardan uçacak ve akrobatik hareketler yapabileceğiz.

Açık dünya tabanlı bir platform oyunu olan Yooka-Laylee bize iki sevimli kahramanın macerasına katılma imkanı veriyor. Bukalemun ve yarasa kahramanlarımız ormanlarını kurtarabilmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorlar, zorlu engelleri aşmaya çalışıyorlar ve düşmanlarıyla savaşıyorlar.

Eğer biraz kafa dinlemek, günün yorgunluğunu atmak isterseniz The Wild Eternal adlı keşif tabanlı macera oyununa göz atabilirsiniz. The Wild Eternal'da reenkarnasyon döngüsünden kurtularak ebedi huzuru bulmaya çalışan, bu iş için de tilki şeklindeki bir yarı tanrıyla işbirliği yapan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Atmosferik müzikler ve seslerle süslenmiş The Wild Eternal ilginç hikayesiyle dikkat çekmekte.

Bu haftanın en sıradışı oyunu şüphesiz ki Need For Drink. Ayyaş bir koca ve kavgacı karısı arasındaki ilişkiyi konu alan oyunda oyuncular karı veya kocadan birini seçerek belli görevleri yapmaya çalışıyorlar. Online olarak oynanan oyunda komik diyaloglara ve bolca kahkahaya hazır olun.

Haftanın ücretsiz oyunu ise Hide vs. Seek. Online olarak oynanan bir saklambaç oyunu olarak tanımlanabilecek Hide vs. Seek'te oyuncular yanlış giden deneyler sonucu ortaya çıkmış yaramaz, yeşil sümüksü bir cismin ya da bu sümüksü cismi yakalamakla görevlendirilmiş bir robotun yerine geçiyorlar. Robot ve sümüksü cisim bir evin içinde heyecanlı bir kovalamacaya giriyorlar. Sümüksü cisim evdeki eşyaların şeklini alabilirken robot sahip olduğu yüksek teknoloji ile iz sürebiliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde, ayrıca indirme bağlantılarına tıklayarak oyunların videolarına da erişebilirsiniz:

11 Nisan 2017 Salı

- Planescape: Torment: Enhanced Edition - PC/Mac

İndir
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Planescape: Torment: Enhanced Edition Rol Yapma Oyunu

- Yooka-Laylee - PC/Mac/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Yooka-Laylee
Yooka-Laylee Açık Dünya Tabanlı Platform Oyunu

- Snow Moto Racing Freedom - PC/PlayStation 4

İndir
Snow Moto Racing Freedom
Snow Moto Racing Freedom Yarış Oyunu

- Hide vs. Seek - PC

İndir
Hide vs. Seek
Hide vs. Seek Ücretsiz Online Saklambaç Oyunu

13 Nisan 2017 Perşembe

- The Wild Eternal - PC

İndir
The Wild Eternal
The Wild Eternal Macera Oyunu

- Ready for Take off - A320 Simulator

İndir
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator Uçak Simülasyonu Oyunu

14 Nisan 2017 Cuma

- Need For Drink - PC

İndir
Need For Drink
Need For Drink Online Macera Oyunu

Nisan 2017'de Çıkacak Oyunlar

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.04.2017

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 2. Hafta) İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Marvel Tutkunlarına Müjde! Thor: Ragnarok Fragmanı Yayınlandı Marvel Tutkunlarına Müjde! Thor: Ragnarok Fragmanı Yayınlandı İlk filmi 2011’de yayınlanan, Marvel Comics’in önemli karakterlerinden Thor’un üçüncü filmi Ragnarok, önümüzdeki Kasım ayında beyaz…
Google'ın Yapay Zekası En İyi Go Oyuncusuna Karşı Google'ın Yapay Zekası En İyi Go Oyuncusuna KarşıBinlerce yıllık Go oyununun günümüzdeki en iyi oyuncusu olarak gösterilen 19 yaşındaki Ke Jie, mayıs ayında Google tarafından geliştirilen… Samsung Galaxy S8 Ön Sipariş Rekoru Kırdı Samsung Galaxy S8 Ön Sipariş Rekoru KırdıNote 7 faciasından sonra dört gözle beklenen Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'tan şirketi dört köşe edecek bir haber geldi. Yakın bir zaman önce…
Sosyal Medyada Paylaşılan Yalan Referandum Haberlerine Dikkat! Vestel, Toshiba'nın TV Bölümünü Satın Alabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ