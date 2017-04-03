Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan İlk Hafta)

Eğer geçtiğimiz hafta çıkan oyunları oynayıp bitirdiyseniz ve oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz, bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yer alan oyunlara göz atabilir, hoşunuza gidecek yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemiz içinde en çok dikkatimizi çeken oyun bir Türk yapımı korku oyunu olan Roots of Insanity oldu. Roots of Insanity'de Riley McClein adlı epilepsi hastası doktorun yerine geçecek, bir gece nöbeti esnasında hastanede gerçekleşen esrarengiz olayları araştıracağız. Oyunda yakın mesafede etkili bıçak gibi silahlar ve tabanca kullanarak düşmanlarımızla baş edeceğiz.

Eğer içerisinde mizah barındıran, arkadaşlarınızla size kahkahalar attıracak bir oyun oynamak isterseniz Catch a Lover adlı oyuna göz atabilirsiniz. Bu ilginç oyun bir karı, koca, karının gizli sevgilisi ve evin köpeği arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Gizli sevgili yaşanan sıcak anlardan sonra kocaya yakalanmadan evden kaçmaya çalışıyor ve evin hanımı onun izlerini yok etmeye çalışıyor. Koca ise gizli sevgiliyi yakalamaya çalışıyor ve evin köpeği ona yardımcı oluyor. Online olarak oynanan Catch a Lover'da her oyuncu bir kahramanın yerine geçmekte.

Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız Bulletstorm dikkatinizi çekebilir. Aslında 2011 yılında yayınlanmış olan bu oyun Bulletstorm: Full Clip Edition adıyla yenileniyor ve gelişmiş grafiklerle oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Windows 10 ve Xbox One platformları için çıkış yapan, sonradan Steam'de de yayınlanan zombi oyunu Dead Rising 4'ün yeni indirilebilir içeriği Dead Rising 4: Frank Rising bu hafta çıkış yapıyor. Bu yeni DLC'de oyunun ana kahramanı Frank West'in bir zombiye dönüştüğüne tanık olacağız ve hayatta kalan insanların peşine düşeceğiz.

Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız MMO şeklinde tasarlanmış Edengrad, top down shooter türündeki oyunları seviyorsanız Feral Fury dikkaitinizi çekebilir. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Shardbound. Shardbound, güzel grafikleri taktiksel savaşlarla birleştiren bir online kart oyunu olarak tanımlanabilir.

Bu hafta çıkacak oyunlara, çıkış tarihlerine ve çıkacakları platformlara yakından bakalım:

3 Nisan 2017 Pazartesi

- Feral Fury - PC

4 Nisan 2017 Salı

- Dead Rising 4: Frank Rising DLC - PC/Xbox One

- Edengrad - PC

İndir Edengrad MMO Türünde Hayatta Kalma Oyunu

5 Nisan 2017 Çarşamba

- Roots of Insanity - PC

6 Nisan 2017 Perşembe

- Catch a Lover - PC

- Shardbound - PC

İndir Shardbound Ücretsiz Online Kart Oyunu

7 Nisan 2017 Cuma

- Bulletstorm: Full Clip Edition - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir Bulletstorm FPS Oyunu

Nisan 2017'de Çıkacak Oyunlar