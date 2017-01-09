Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 2. Hafta)

Ülkemizde kar yağışının hakim olduğu şu soğuk günlerde dışarı çıkmak yerine sıcak evinizde oyun oynamak mantıklı bir fikir olabilir. Peki bu hafta hangi oyunları oynayabiliriz? Bu hafta çıkacak oyunlara baktığımızda listede senenin hit oyunu olarak değerlendirilebilecek bir oyun yer almasa da düşük sistem gereksinimli, bol eğlenceli birçok oyunun yer aldığını söyleyebiliriz.

Daha önceden mobil platformlara çıkış yapan ve bir hayli yüksek beğeni kazanan Pako - Car Chase Simulator bu hafta PC için Steam üzerinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu polis kovalamacası oyunu PC üzerinde gamepad ile oynanabilecek, ayrıca aynı bilgisayar üzerinde 4 kişiye kadar oyunu çok oyunculu olarak oynayabileceksiniz. Bunun yanısıra oyuna silahlar da ekleniyor.

Eğer 90'lı yıllarda çocukluğunuzu atari salonlarında NeoGeo oyunlarını oynayarak geçirdiyseniz size güzel bir haberimiz var. Bu dönemin hit oyunlarından Fatal Fury'nin PlayStation 4 iile uyumlu sürümü Arcade Archives NeoGeo Fatal Fury adıyla çıkış yapacak.

Sigma Team tarafından geliştirilen kuşbakışı aksiyon oyunu serisi Alien Shooter'ın farklı bir versiyonu olan Alien Shooter TD de bu hafta PC için çıkış yapacak. Kule savunma oyunu türündeki bu strateji oyununda uzaylı istilasını savunma kulelerimiz ve özel askerlerimizle durdurmaya çalışacağız.

Eğer zombi temalı FPS oyunlarını seviyorsanız Rage Against The Zombies ve Pain Train'e göz atmak isteyebilirsiniz. Bu hafta çıkacak oyunlar listemşiz şu şekilde:

10 Ocak 2016 Salı

- Pako - Car Chase Simulator - PC

12 Ocak 2016 Perşembe

- Arcade Archives NeoGeo Fatal Fury - PlayStation 4

https://store.playstation.com/#!/en-ae/games/aca-neogeo-fatal-fury/cid=EP8908-CUSA06726_00-HAMPRDC000000001

- Caladrius Blaze - PC

http://store.steampowered.com/app/386770/

13 Ocak 2016 Cuma

- Pain Train - PC

İndir Pain Train Zombi Temalı FPS Oyunu

- Rage Against The Zombies - PC

- Alien Shooter TD - PC

- Rise & Shine - PC/Xbox One

http://store.steampowered.com/app/347290/?l=turkish

- Pit People - PC/Xbox One

http://store.steampowered.com/app/291860/?l=turkish

14 Ocak 2016 Cumartesi

- Not Dying Today - PC

http://store.steampowered.com/app/568440/

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