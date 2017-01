Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 4. Hafta)

1 aydan uzun bir süredir durgun olan oyun piyasası bu hafta Resident Evil 7 gibi hit oyunların çıkmasıyla nihayet canlanıyor. 2017'nin en iyi korku oyunları arasına girme iddiasına sahip Resident Evil 7'nin PC demosu kısa bir süre önce yayınlanmıştı ve bu oyunu test edebilme imkanı bulmuştuk. Demo hem bizde hem de birçok farklı inceleme çevresinde iyi izlenimler bırakmıştı. Capcom'un Resident Evil 6 ile yarattığı hayal kırıklığını hatırlarsak Resident Evil 7 firma için iyi bir geri dönüş olacak.

Bu hafta çıkacak oyunlarda dikkat çeken bir diğer yapım da Days of War adlı 2. Dünya Savaşı'nı konu alan online FPS oyunu. Medal of Honor: Allied Assasult ve ilk Call of Duty oyunları gibi oyunların sahip olduğu atmosferi özleyen bir geliştirici ekip tarafından hazırlanan Days of War, Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş. Oyunda Normandiya Çıkarması gibi tarihi savaşları online olarak tecrübe edebileceğiz.

Bu hafta korku oyunları bakımından zengin geçecek. Oyun severlerin beğenisine ücretsiz olarak sunulan CAYNE, Statis'in geliştiricileri tarafından hazırlanan ve bu oyunun devam oyunu niteliğinde olan bir korku oyunu. İzometrik kamera açısıyla oynanan CAYNE zorlu bulmacalar ve kan dondurucu sahneler içeriyor.

Ubisoft'un viking, samuray ve şovalye savaşlarını konu alan Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor için düzenlenecek kapalı beta da bu hafta başlıyor.

Electronic Arts'ın sosyal yaşam simülasyonu oyunu Sims 4 için geliştirilen The Sims 4: Vampires genişleme paketi bu hafta çıkacak oyunlar arasında.

PlayStation 4 oyuncuları için bu hafta 2 güzel oyun seçeneği bulunuyor. Ünlü Yakuza serisinin yeni oyunu Yakuza 0 bize diğer Yakuza oyunlarının öncesini anlatacak açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu. 90'lı yıllarda atari salonlarının en çok ilgi gören oyunlarından olan NeoGeo World Heroes, PlayStation 4 ile uyumlu hale getirilen yeni versiyonuyla bize merhaba diyor. Bu oyunu hatırlamadıysanız bu görsel hafızanızı tazeleyebilir:

Bu hafta çıkacak oyunların tam listesi, ıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

24 Ocak 2017 Salı

- Resident Evil 7 - PC/PS4/Xbox One

- CAYNE - PC/Mac/Linux

- Yakuza 0 - PlayStation 4

- Pineview Drive - PlayStation 4

- The Sims 4: Vampires - PC/Mac

- Tales of Berseria - PlayStation 4

26 Ocak 2017 Perşembe

- For Honor kapalı beta

- NeoGeo World Heroes - PlayStation 4

- Days of War - PC

27 Ocak 2017 Cuma

- Tales of Berseria - PC

