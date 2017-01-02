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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak İlk Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak İlk Hafta)

Geçtiğimiz hafta yurt dışında tatil dönemine girilmesiyle birlikte oyun dünyası bir hayli durulmuştu. Hit oyunlar çıkmamasının yanısıra bağımsız yapımlar da çok az sayıdaydı. Yılbaşının ardından oyun piyasayı yavaş yavaş canlanacak. Önümüzdeki haftalarda Resident Evil 7 gibi ses getirecek hit oyunların yayınlanması bekleniyor. Fakat halen yeni hit oyunlar görebilmemiz için biraz beklememiz gerekmekte. Neyse ki aradaki boşluğu birbirinden güzel bağımsız yapımlar dolduracak.

Bu hafta çıkacak bağımsız oyunlar, farklı türler arasında dağılıyorlar. Eğer top down shooter türündeki kuşbakışı kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunlarını seviyorsanız Burgers 2, point & click macera oyunlarını seviyorsanız Milkmaid of the Milky Way, platform oyunlarını seviyorsanız The Strayed, uçak savaşı oyunlarını seviyorsanız Celestial Breach, rol yapma oyunlarını seviyorsanız Heroes of Dark Dungeon ve korku oyunlarını seviyorsanız Don't Chat With Strangers adlı oyunlar hoşunuza gidebilir. İsterseniz bu oyunların çıkış tarihlerine göz atalım, oyunlar hakkında detaylı Türkçe bilgiye erişmek, videolarını seyretmek ve Steam sayfalarına erişmek için altlarındaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

3 Ocak 2017 Salı

- The Strayed

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The Strayed
The Strayed Platform - Macera Oyunu

- Celestial Breach

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Celestial Breach
Celestial Breach Uçak Savaşı Oyunu

5 Ocak 2017 Perşembe

- Heroes of Dark Dungeon

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Heroes of Dark Dungeon
Heroes of Dark Dungeon Aksiyon RPG Oyunu

- Milkmaid of the Milky Way

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Milkmaid of the Milky Way
Milkmaid of the Milky Way Point & Click Macera Oyunu

6 Ocak 2017 Cuma

- Don't Chat With Strangers

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Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers Retro Tarzda Korku Oyunu

7 Ocak 2017 Cumartesi

- Burgers 2

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Burgers 2
Burgers 2 Kuşbakışı Aksiyon Oyunu

2017'de Gönüllerin Efendisi Olacak Oyunlar

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 3

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Yazar: - 02.01.2017

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