Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 2. Hafta)

Eğer bilgisayarınızdaki ya da oyun konsollarınızdaki mevcut oyunlardan sıkıldıysanız bu hafta çıkacak oyunlar size yeni eğlence sunabilir. 6 Şubat 2017 ve 12 Şubat 2017 tarihleri arasında çıkacak oyunlara baktığımızda bu oyunlar arasında önemli oyun serilerinin yeni oyunları olduğu görülüyor. WWE 2K serisinin son oyunu WWE 2K17 bu salı çıkıyor. Eğer Amerikan Güreşi seviyorsanız WWE 2K17 ilginizi çekebilir.

Oyuncular bu hafta Ubsoft'un geçtiğimiz hafta kapalı betasını seçili oyunculara oynattığı For Honor adlı oyunu ücretsiz oynayabilecekler. Bütün oyunculara açık olacak For Honor açık betası 9 Şubat tarihinde başlayacak ve 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında The Wild Eight oynanış yapısıyla bir hayli dikkat çekiyor. Çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu olan The Wild Eight'te bir uçak kazası sonucu dünyanın en soğuk noktalarından birine düşen insanları kontrol edip soğuğa, açlığa ve doğadaki diğer tehlikelere karşı işbirliği yapmaya ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Eğer simülasyon oyunlarını seviyorsanız We Are Chicago dramatik hikayesiyle dikkatinizi çekebilir. We Are Chicago'da genç bir kahramanın yerine geçerek okul hayatında yaşadığı güçlüklere ve ailesini kurtarma çabasına tanık oluyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

6 Şubat 2017 Pazartesi

- How to Survive 2 - PlayStation 4

7 Şubat 2017 Salı

- WWE 2K17 - PC

- Phoning Home - PC

- Uncanny Valley - PlayStation 4

8 Şubat 2017 Çarşamba

- The Wild Eight - PC

9 Şubat 2017 Perşembe

- We Are Chicago - PC

- For Honor Açık Beta - PC/PlayStation 4/Xbox One

