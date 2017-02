Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 3. Hafta)

Eğer oynadığınız oyunları bitirdiyseniz ve oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız bu hafta çıkacak oyunlar listemize göz atabilirsiniz. Şubat ayının 3. haftasının senenin önceki haftalarına göre bir hayli hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ayın sonuna doğru Resident Evil 7 yayınlanmıştı. Büyük ses getiren Resident Evil 7'den sonra hit oyun beklentilerimizi karşılayacak For Honor bu hafta çıkış yapacak.

Eğer 2. DÜnya Savaşı temasını seviyorsanız ve usta bir keskin nişancıyı yöneteceğiniz bir oyun oynamak istiyorsanız Sniper Elite 4 beklentilerinizi karşılayabilir. Daha önceden yayınlanan uzun oynanış videolarıyla ve oyun mekanikleriyle dikkatimizi çeken Sniper Elite 4'te İtalya'ya yolculuk edecek ve yerel direniş ile birlikte çalışarak Nazi güçlerini destekleyen İtalyan iktidarı ile savaşacağız.

Microsoft'un Halo evreninde geçen strateji oyunu Halo Wars 2 de bu hafta çıkıyor. Üstelik bu oyun sadece Xbox One oyun konsoluna özel olmayacak. Halo Wars 2'yi Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarımızda da oynayabileceğiz.

Yarış oyunları sevenler bu haftaki motor yarışı oyunlarını değerlendirebilirler. MX Nitro ve Ride 2 yüksek hız tutkunuzu tatmin edecek kalitede oyunlar olarak göze çarpıyor.

Şubat ayının 3. haftasında çıkacak oyunlar arasında dikkat çeken diğer oyunlar ise Realpolitiks, Orbiz ve How to Survive 2. Gerçek hayattaki politik olayları kurgusal senaryolarla birleştiren Realpolitiks politika temelli strateji oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Orbiz ise bize PlayStation 1 oyunlarının görünümlerini hatırlatan 3 boyutlu bir top down shooter. Daha önceden PC platformu için yayınlanan zombi oyunu How to Survive 2 bu hafta Xbox One'a da çıkıyor.

Bu hafta 2 adet ücretsiz oyun çıkış yapacak. Bu oyunlardan ilki Treehouse Basketball. HTC Vive sanal gerçeklik sistemi için geliştirilen oyunda gerçek ölçülerde basketbol salonlarında şut atma yetenekerimizi konuşturacak ve yarışmalara katılacağız. 9Dragons ise çok eski bilgisyaarlarda bile çalışabilecek bir MMORPG olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta çıkacak oyunlara, çıkış tarihlerine ve çıkacakları platformlara kısaca göz atalım:

14 Şubat 2017 Salı

- Sniper Elite 4 - PC/PlayStation 4/Xbox One

- For Honor - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

- MX Nitro - PC/PlayStation 4/Xbox One

- 9Dragons - PC

İndir 9Dragons Ücretsiz MMORPG Oyunu

- Ride 2 - PlayStation 4

15 Şubat 2017 Çarşamba

- Treehouse Basketball - PC

İndir Treehouse Basketball Sanal Gerçeklik için Ücretsiz Basketbol Oyunu

16 Şubat 2017 Perşembe

- Realpolitiks - PC/Mac/Linux

İndir Realpolitiks Strateji Oyunu

17 Şubat 2017 Cuma

- Orbiz - PC

İndir Orbiz Kuşbakışı Savaş Oyunu

- Halo Wars 2 - PC/Xbox One

- How to Survive 2 - Xbox One

Şubat Ayında Çıkacak Önemli Oyunlar