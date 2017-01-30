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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat İlk Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat İlk Hafta)

Geçtiğimiz hafta, belki de bu senenin en başarılı oyunları arasına girecek Resident Evil 7 çıkış yapmıştı ve bizim kaliteli oyunlara duyduğumuz açlığı gidermişti. Bu hafta çıkacak oyunlar arasında ise uzun süredir heyecanla takip ettiğimiz ve çıkmasını beklediğimiz oyunlar yer alıyor. Bu haftanın şüphesiz ki en çok ilgi görecek oyunu Conan Exiles olacak. Skyrim ve Minecraft'ı harmanlayan bu oyunda Barbar Conan'ın dünyasına konuk olacağız ve zorlu bir hayatta kalma mücadelesine katılacağız. Açlık ve susuzluk gibi şeylere dikkat ederken kendimizi güvene almak için kaleler ve silahlar inşa edeceğiz. Savaşlarda ise tanrıların güçlerinden faydalanabileceğiz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında hoş bir sürpriz de yer alıyor. 80'li ve 90'lı yıllarda atari salonlarında başından kalkamadığımız Double Dragon oyunları geri dönüyor. Serinin 20 seme sonra geliştirilen devam oyunu Double Dragon IV bize klasik bir eğlence sunacak. 2 boyutlu retro tarzda grafiklerle hazırlanan bu beat em up oyununda Billy ve Jimmy kardeşlere katılacağız ve dövüş yeteneklerimizi konuşturacağız.

Ubisoft'un Mart ayında çıkış yapacak açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands için bu hafta kapalı beta düzenlenecek. Eğer bu oyunun betasına başvurduysanız davetiye için e-posta klasörlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında dikkat çeken bir diğer oyun da Heavy Metal Machines. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek bu oyun MOBA ile yarışı oyunlarını birleştiriyor.

Eğer deniz savaşlarını seviyorsanız GunFleet adlı MMO türündeki aksiyon oyunu beğeninizi kazanabilir. Yine ücretsiz olarak yayınlanan bu oyun bize 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılmış gemiler ve denizaltılardan oluşan filoları yönetme imkanı veriyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

30 Ocak 2017 Pazartesi

- Double Dragon IV - PlayStation 4

31 Ocak 2017 Salı

- Conan Exiles - PC

İndir
Conan Exiles
Conan Exiles Açık Dünya Tabanlı Hayatta Kalma Oyunu

- Double Dragon IV - PC

İndir
Double Dragon IV
Double Dragon IV Retro Tarzda Aksiyon Oyunu

- HITMAN - The Complete First Season - PC, PlayStation 4, Xbox One

İndir
HITMAN
HITMAN TPS Türünde Suikast Oyunu

- GunFleet - PC

İndir7.79 MB
GunFleet
GunFleet Ücretsiz Online Deniz Savaşı Oyunu

- A Long Road Home - PC

İndir
A Long Road Home
A Long Road Home Macera Oyunu

1 Şubat 2017 Çarşamba

- Heavy Metal Machines - PC

İndir
Heavy Metal Machines
Heavy Metal Machines Ücretsiz Online Yarış Oyunu

3 Şubat 2017 Cuma

- Ghost Recon Wildlands Kapalı Beta - PC, PlayStation 4, Xbox One

İndir
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

Şubat Ayında Çıkacak Önemli Oyunlar

Ücretsiz Korku Oyunu CAYNE Çıktı, Hemen İndirin!

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Yazar: - 30.01.2017

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