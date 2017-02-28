Bu Hava Durumu Uygulamasını Telefonlarınızdan Hemen Silin!
Antivirüs şirketi ESET'te çalışan güvenlik uzmanları, Google Play üzerinde yayında olan Good Weather isimli hava durumu uygulamasının, banka uygulamalarını hedef alan bir virüs barındırdığını söylediler.
Verilerini diğer uygulamalardan alarak, kullanıcılarına doğru tahminler gösteren ve hoş bir tasarım ile hazırlanan Good Weather'ın bu güzel görüntüsünün altında sinsi bir virüsün yattığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde onlarca Google Play uygulamasında virüs olduğunu tespit ettiklerini açıklayan ESET uzmanları, özellikle Good Weather için ayrı bir makale yayınlayarak, uygulamaya dikkat edilmesi için uyardılar.
ESET tarafından Trojan.Android/Spy.Banker.HU olarak tespit edilen bu virüsün, mobil banka uygulamalarını hedef aldığı da söylendi. Düzgün çalışan bir uygulama gibi mobil cihazlara yüklendikten sonra içerisinde barındırdığı truva atı ile banka uygulamalarına saldıran virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye geldi. 48 farklı ülkede binlerce kişiye ulaşan virüsün, tespit edilmesinin ardından telefonlarda bulunan anti-virüs uygulamaları tarafından bulunmaya başlandığı da belirtildi.
En çok indirilme Türkiye'den
48 farklı ülkeden 5 bin kullanıcıya ulaşmayı başaran uygulamanın en çok tercih edildiği ülke Türkiye oldu. Yapılan indirmelerin 2 bin 144'ü Türkiye'den yapıldı. Türkiye'ye en yakın indirme 202 adetle Suriye’den, onu da 24 indirme ile Güney Afrika izledi.
Virüsün de bulunduğu uygulama Google Play üzerinden indirildikten sonra uygulamanın ikonu menülerin içerisinden kayboluyor. Siz de indirip indirmediğinizde tereddütte kalıp, uygulamayı aklınızdan çıkarabiliyorsunuz. Ardından ana ekranınızda bir izin menüsü ortaya çıkıyor. Bu izin isteğinin içerisinde kilit ekranını değiştirmeden tutun, SMS mesajlarına erişebilmeye kadar birçok farklı onay bulunuyor. Bu izinleri vermenizle birlikte virüsün önünde hiçbir engel kalmıyor ve banka hesaplarınızda her türlü işlemi yapabilecek hale geliyor.
Uygulamanın hedefindeki bankalar
Belli ki Türkiye'ye yönelik olarak geliştirilen uygulamanın hangi bankaların mobil şubelerini hedef aldığı da ortaya çıktı. Neredeyse Türkiye'de işlem yapmakta olan bütün bankaların mobil şubelerinin hedeflendiği liste şöyle:
- com.garanti.cepsubesi
- com.garanti.cepbank
- com.pozitron.iscep
- com.softtech.isbankasi
- com.teb
- com.akbank.android.apps.akbank_direkt
- com.akbank.softotp
- com.akbank.android.apps.akbank_direkt_tablet
- com.ykb.androidtablet
- com.ykb.android.mobilonay
- com.finansbank.mobile.cepsube
- finansbank.enpara
- com.tmobtech.halkbank
- biz.mobinex.android.apps.cep_sifrematik
- com.vakifbank.mobile
- com.ingbanktr.ingmobil
- com.tmob.denizbank
- tr.com.sekerbilisim.mbank
- com.ziraat.ziraatmobil
- com.intertech.mobilemoneytransfer.activity
- com.kuveytturk.mobil
- com.magiclick.odeabank
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