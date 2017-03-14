Bu Kılıf, iPhone'u Android Telefona Dönüştürüyor!

Eğer hem iOS hem de Android işletim sistemlerini aynı anda kullanabileceğiniz bir telefon sahibi olmak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. ESTI Inc. adlı firma tarafından geliştirilmekte olan Eye adı verilen bu özel iPhone kılıfı, iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonunuza 2. bir ekran ve Android işletim sistemi ekleyerek kullanışlılığını artırıyor. Bu sayede Android uygulamalarını ve özelliklerini kullanmak için yanınızda ek bir telefon taşıma derdinden kurtuluyorsunuz.

Eye, sadece telefonunuza ek bir dokunmatik ekran ve Android işletim sistemi eklemekle de kalmıyor, kılıf 2800 mAh kapasitesinde bir pille birlikte geliyor. Kılıf üzerinde 2 adet SIM kart yuvası bulunuyor. Ayrıca Eye ile iPhone'unuz kablosuz şarj ve NFC özelliklerini de kazanıyor. 256 GB depolama alanı sunan Eye, iPhone'unuz üzerinde Android kullanmayacak olsanız bile bu özellikleriyle dikkatinizi çekebilir.

Eye'ın iPhone 6 ve 6 Plus'tan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a kadar uzanan iPhone modelleri ile uyumlu olduğu açıklanmakta. Şu an Kickstarter üzerinde destek toplayan proje eğer yeterli desteği toplarsa satışa çıkacak. Eye'ın Kickstarter sayfasına bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

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