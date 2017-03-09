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Bu Kutunun İçi Sıfırın Altında Bir Milyar Derece

Bu Kutunun İçi Sıfırın Altında Bir Milyar Derece

NASA (Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi), evrenin en soğuk noktasını oluşturmaya çalışıyor. NASA, Atomların aşırı düşük sıcaklıklarda farklı davrandığını teorisini kanıtlamak için ABD'nin California eyaletinde bir "Soğuk Atom Laboratuvarı" geliştirdi.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi bu yaz (yani Kaliforniya'nın en sıcak zamanları) deneylerine başlayacak. NASA bilim insanları, soğuk bir kutunun içinde lazer, bir vakum alanı ve elektromanyetik bıçak kullanarak denemelerini gerçekleştirmeyi planlıyorlar.

Soğuk Atom Laboratuvarı

Peki, sistemi nasıl çalıştıracaklar; kuracakları bu kutu odada geliştirdikleri bu teknikle, gaz parçacıklarının enerjisi tamamen kesecekler, sonra bu parçacıkların hareketsiz kalana dek yavaşlamalarını sağlayacaklar. Bu deneyle kutunun uzayın en derin,  en uzak yerine kıyasla 100 milyon kat fazla soğutulacağını söyleyen NASA bilim insanları, bu yöntemi kullanarak gaz atomlarının mutlak sıfır derecesinin milyarıncı halinde donabileceğini dile getiriyorlar.

NASA yetkilileri, atomların Soğuk Atom Laboratuvarı'ndaki gibi aşırı soğuk derecelerde 'Bose-Einstein yoğunlaşması' olarak bilinen hale geçeceğini, bu noktada bilinen fizik kurallarının değil kuantum fiziğinin geçerli olacağını savunuyorlar.

NASA bu deneyde, çok hassas sensörler, kuantum bilgisayarları ve uzay aracı navigasyonunda kullanılan atom saatleri gibi bazı aşırı uç teknolojiler de kullanacak.

Deneyin amacı Güneş ışınlarının varamadığı soğuk noktalardaki koşulları yaratarak var sayılan hayat ipuçlarına ulaşabilmek.

İndir23.4 MB
NASA Virtual Lab
NASA Virtual Lab Elektron Mikroskop Programı

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir3.6 MB
NASA App iOS
NASA App iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin NASA Uygulaması

NASA, 10 Bin Katrilyon Dolarlık Bir Asteroidin Peşine Düştü

NASA Dünya'ya Benzer 7 Gezegenden Oluşan Bir Yıldız Sistemi Keşfetti

NASA Yazılımlarını Ücretsiz İndirin!

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Yazar: - 09.03.2017

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