Bu Moto Modlar ile Moto Z, Daha İlginç Bir Hal Alıyor

Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Motorola, piyasadaki ilgisizliğe rağmen modüler telefon fikrinden vazgeçmiş değil. Bununla birlikte birkaç ay içerisinde Lenovo’nun bu kararlılığı için ona minnettar olabiliriz.

Aslında Moto Z modeli için ilk etapta geliştirilen ve Moto Mod adı verilen tasarımlar biraz sönük kalsa da, bir iki istisna hariç, Motorola merkezlerinin dışından oldukça ilham verici fikirler gelirken, Kasım ayında Lenovo tarafından İndiegogo üzerinden başlatılan Moto Mod tasarım yarışması ile başarılı tasarımlar da görmek mümkün olabilecek. Bu yeni Moto Modlar'ın, Lenovo Moto Z akıllı telefonlarını daha dikkat çekici kılması bekleniyor.

Parlak fikirleri İndiegogo üzerinden başlattığı Transform the Smartphone Challenge isimli yarışması ile değerlendiren Lenovo, başarılı bulduğu tasarımlara yatırım yapacak. Yarışmada değerlendirilen tasarımlar arasında Fiziksel Klavye Modu, CLIKI Play ve Game Z öne çıkan tasarımlar arasında değerlendiriliyor.

Fiziksel Klavye

Piyasaya sürüleceği daha önce duyurulan Fiziksel Klavye Modu, henüz 48 saati doldurmadan hedeflediği satış hasılatının beşte birini yakalamış durumda ki, çok geçmeden beklenilenden büyük ilgi göreceğe benziyor. Fiziksel Klavye Modu, bir sürgü klavye ile Moto Z kullanıcılarına daha konforlu bir yazma açısı sağlıyor.

Cliki Play

En dikkat çekici Moto Modlardan biri olarak değerlendirilen CLIKI Play ile Moto Z’nizi kısmen bir Switch oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Üstelik Switch’teki gibi yan bölümdeki denetçileri ayarlamanıza da gerek yok. Bunun yerine, CLIKI Play’in kontrol aygıtları cihazın altına doğru sürülerek katlanabiliyor. Bu kontrol panelinin sürgülü olması, kameranın da rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Game Z

Son olarak Game Z adı verilen Moto Mod, Moto Z telefonunuzu adeta bir Nintendo DS’e dönüştürüyor. Mobil oyun deneyimlerini daha konforlu hale getiren Moto Mod, telefon görüşmeleri yapmak için uygun olmayan açılır kapanır kapaklı yapısı ile eleştiri topladı.

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