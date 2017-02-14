Bu Videoya 20 Saniye Dayanabiliyorsanız Bir Drone Yarışıcısı Olabilirsiniz!

Hiç drone uçurdunuz mu? Uçurmadıysanız kontrollerinin oldukça zor olduğunu muhtemelen pek bilmiyorsunuzdur. İnanın kolay değil, bu videoyla tecrübe etmek isterseniz, bir deneyin.

Pek karmaşık olmayan ancak azami dikkat gerektiren kontrollerin bir de drone yarışlarında kullanıldığını düşünün. Yarışmacılar hem zamana karşı yarışıyor hem de engelleri aşmaya gayret gösteriyor. Tamamen el, göz koordinasyonu gerektiren bu duruma bir de dikkat ve konsantrasyon eklendiğinde yarışmacıların doğa üstü yetenekleri olabileceğine inanmak geliyor içimizden.

Aşağıdaki video tam da bu durumu anlatıyor.

Ani yükselişler, havada slalomlar, 90-180 hatta 360 derece keskin dönüşler öyle herkesin bir çırpıda yapabileceği bir şeye benzemiyor. Parkurları iyi tanımak ve nereden nasıl rakibinizi alt edebileceğiniz de fark edebiliyor olmanız gerekiyor.

Yukarıdaki videoyu izlerken bile başınız dönüyor ve neler olduğunu kavrayamıyorsanız, bir de yarışmacıları düşünün. Hayatınızda drone uçurmadıysanız ya da bunu sadece hobi olarak görüyorsanız, bu video ilk 10 saniyede midenizi bulandıracak ve başınızı döndürecektir.

İşte sadece bu etkiler bile drone yarışçılarının olağan üstü insanlar olduğunu kanıtlamaya yetiyor.

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