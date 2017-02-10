Bu Youtube Kanalı Sizi Daha Zeki Yapacak

Youtube’u sadece komik ve eğlenceli videoları izlemek için kullananlardan değilseniz, bu kanalı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir roket mühendisi olan Destin Sandlin'in ev sahipliği yaptığı Smarter Every Day adlı kanal, hep merak ettiğiniz ama araştırmayı es geçtiğiniz birçok konuyu uygulamalı olarak anlatıyor.

İkna olmadıysanız bir örnekle açıklayayım. Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bu herkes tarafından bilinen bilgiyi, canlandırarak (kediyi kaç kere ters bıraktı saymadım) açıkladığı videoyu izlemenizi öneriyorum.





Hala mı olmadı, peki bir de şunu deneyelim. Kaç yaşından beri bisiklet kullanıyorsunuz? Peki şimdi şöyle düşünün, eğer bisiklet gidonunu sağa çevirdiğinizde, bisikletiniz sola dönüyor olsaydı da bu bisikleti kullanabilir miydiniz? Bir kere öğrenince unutulmayan bisiklet binme becerisi hakkında yapılan bu esrarengiz deneyi izlemenizi tavsiye ediyorum.





Kanalda, kanguruların keselerinin neye benzediği, dövme makinelerinin çalışma prensibini, hatta su balonlarının yüze isabet ettiğinde neden patlamadığını öğrenebileceğiniz çeşitli videolar mevcut. Benden söylemesi, etkileyici bilgiler için güzel adres: SmarterEveryDay.

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