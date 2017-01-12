Bubble Witch 3 Saga, King’in popüler kabarcık patlatmalı bulmaca oyunu Bubble Witch serisinin yenisi. Dünyayı ele geçirme düşüncesinde olan kötü kalpli kedi Wilbur ile mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üçüncü oyununda Cadı Stella geri dönüyor ve Wilbur’u yenmek için yardımımızı istiyor.

Her yaştan kişinin ilgisini çekebilecek büyülü, ışıltılı dünyalarda geçen bulmaca oyunu, King’in diğer yapımları gibi tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunuyor ve ücretsiz indirilip oynanabiliyor. İster tek başımıza istersek te arkadaşlarımızla beraber yolculuğa çıktığımız bu kabarcık patlatma oyununda her bölümde farklı bir görevi yerine getiriyoruz. Bazen hayaletleri özgür kılmamız, bazen baykuşları serbest bırakmamız, bazen de Peri Kraliçe’yi Wilbur’un elinden kurtarmamız isteniyor. Görevleri tamamlamak için sihirli çubuğumuzu kabarcıkları yöneltmemiz yeterli oluyor. Gerek kabarcıkları patlatma esnasında gerekse de bölüm sonunda gösterilen animasyon oldukça hoş.

Cadı şapkası ve şeytani bakışlarıyla dikkat çeken Wilbur’u durdurma mücadele verdiğimiz renkli bulmaca oyunu, farklı bir tema üzerine kurulu olsa da üçlü eşleştirme oyunlarıyla aynı oynanışa sahip. Aynı renkte üç kabarcığı eşleştirerek patlatıyoruz. Zor seviyeler için özel güçlendirici kabarcıklar da tek dokunuş uzağımızda.