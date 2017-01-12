?     Geri Bildirim
Çekiliş
Bubble Witch 3 Saga
TamindirMobilOyunlarBulmacaBubble Witch 3 Saga - Android İçin Kabarcık Fırlatmalı Bulmaca Oyunu

Bubble Witch 3 Saga

Bubble Witch 3 Saga İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga

Cadı Stella'nın kötü kalpli Wilbur'u yenmesine yardımcı olun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Bubble Witch 3 Saga, King’in popüler kabarcık patlatmalı bulmaca oyunu Bubble Witch serisinin yenisi. Dünyayı ele geçirme düşüncesinde olan kötü kalpli kedi Wilbur ile mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üçüncü oyununda Cadı Stella geri dönüyor ve Wilbur’u yenmek için yardımımızı istiyor.

Her yaştan kişinin ilgisini çekebilecek büyülü, ışıltılı dünyalarda geçen bulmaca oyunu, King’in diğer yapımları gibi tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunuyor ve ücretsiz indirilip oynanabiliyor. İster tek başımıza istersek te arkadaşlarımızla beraber yolculuğa çıktığımız bu kabarcık patlatma oyununda her bölümde farklı bir görevi yerine getiriyoruz. Bazen hayaletleri özgür kılmamız, bazen baykuşları serbest bırakmamız, bazen de Peri Kraliçe’yi Wilbur’un elinden kurtarmamız isteniyor. Görevleri tamamlamak için sihirli çubuğumuzu kabarcıkları yöneltmemiz yeterli oluyor. Gerek kabarcıkları patlatma esnasında gerekse de bölüm sonunda gösterilen animasyon oldukça hoş.

Cadı şapkası ve şeytani bakışlarıyla dikkat çeken Wilbur’u durdurma mücadele verdiğimiz renkli bulmaca oyunu, farklı bir tema üzerine kurulu olsa da üçlü eşleştirme oyunlarıyla aynı oynanışa sahip. Aynı renkte üç kabarcığı eşleştirerek patlatıyoruz. Zor seviyeler için özel güçlendirici kabarcıklar da tek dokunuş uzağımızda.

Bubble Witch 3 Saga için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
King
Bubble Witch 3 Saga QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  3. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu