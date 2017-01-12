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Bubble Witch 3 Saga
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Bubble Witch 3 Saga

(iOS)
Bubble Witch 3 Saga İndir Hemen İndir

144 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga

Kötü kedi Wilbur'un planlarını suya düşürün.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Bubble Witch 3 Saga, Candy Crush Saga’nın yapımcısı King’in iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı kabarcık patlatma oyunu. Popüler serinin üçüncü oyununda Cadı Stella geri dönüyor ve şeytani planlar yapan kedi Wilbur’un karşısına çıkıyor. Dünyayı ele geçirme arzusu olan kötü kalpli kedi Wilbur ile olan savaşında Stella ve arkadaşlarının yanında durarak yardım ediyoruz.

Kabarcık patlatmalı bulmaca oyunu Bubble Witch serisinin yenisinde de Wilbur ile olan mücadelemiz devam ediyor. Krallık boyunca uzun bir yolculuk bizleri bekliyor. Baykuşlar, hayaletler, Peri Kraliçe ve daha nice Wilbur’un tuzağına düşmüş arkadaşımızı kurtarıyoruz. Sihirli çubuğumuzu kullanarak patlattığımız her kabarcık bizi kötü kedi Wilbur’a bir adım daha yaklaştırıyor.

Büyüleyici yeni oyun modları ve sevimli karakterlerin dahil edildiği yeni Bubble Witch’de aynı renkte en az üç kabarcığı eşleştirip patlatmaya çalışıyoruz. Patlattığımız her kabarcık, Wilbur’un gücünü biraz daha düşürüyor. Yeşil çubuğu sıfırlamayı başardığımızda Wilbur’un yenilgisini güzel bir animasyon eşliğinde izliyoruz. Bu arada zor bölümlerde yardımcı olması açısından çeşitli güçlendirici kabarcıklarınız var. Bunlar sınırlı kullanımla tek dokunuş ötenizde duruyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
King
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