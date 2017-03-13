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Bugatti'nin 2.2 Milyon Dolarlık Yatı İnsanı Çok Üzebilir

Bugatti'nin 2.2 Milyon Dolarlık Yatı İnsanı Çok Üzebilir

Bir laf vardır, "Zengininin utanma duygusu olmaz" diye bazen önyargılı olup buna inanmamak elde değil. Bugatti'nin 2.2 milyon dolarlık Niniette 66 yatında şömine ve jakuzi gibi lüks ihtiyaçları karşılayacak her şey var.

Bundan iki sene kadar önce Bugatti, lüks yatlar tasarlayacağını ve bu projeyi de yat tasarımcısı Palmer Johnson ile gerçekleştireceğini çıtlatmıştı. Bugatti'nin sahibinin kızı Lidia'nın takma ismi olan Niniette 66 adını taşıyan bu seri, aslında bu tekneler için oldukça karizmatik gibi görünmüyor da değil. Tamamen titanyum ve karbon fiber malzemeyle üretilen teknelerden dünya da şimdilik sadece üç tane var. Boyları 15 ve 25 metre kadar olan tekneler oldukça hızlı ve lüks ihtiyaçlara cevap verebiliyorlar. Bugatti'nin tasarım kalitesini ve özenli simetrisini vurgulanan tasarımlar saatte 50 deniz mili hız yapabiliyorlar. Teknelerde bar, muazzam döşenmiş kamaralar, jakuzi ve şömine de mevcut.

niniette 66

niniette 66

niniette 66

Denizde bekleyen bu yata ulaşmak için tek eksik, 2.6 milyon dolarlık bir Bugatti Chevron otomobil. Zaten Niniette serisi tekneler de bu araçtan ilham alınarak tasarlanmışlar, kıusaca bir birlerine çok yakışıyorlar. Ne olursa olsun, bu tür rakamlar görünce çoğu zaman "nelere para harcanabiliyor" diye düşünmeden edemiyorsunuz. 

niniette 66

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Yazar: - 13.03.2017

Bugatti'nin 2.2 Milyon Dolarlık Yatı İnsanı Çok Üzebilir İçin Yorum Yaz

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