Bumpy Riders(Android)
Sevimli kedinin araba üstünde yolculuk etmesine yardımcı olun.
Bumpy Riders, sonsuz koşu oyunu olarak geçse de aslında sevimli bir kedinin engebeli yolda ilerleyen araçta yolculuk etmesine yardımcı olduğunuz farklı oynanış sunan bir yapım. İlk olarak Android platformunda indirilmeye açılan minimalist görselli oyunda bavullar arasında seyahat ediyoruz.
Oyunda yükünden anladığımız üzere tatil için yola çıkmış bir aracın üzerindeki kediyi kontrol ediyoruz. Yolun engebeli olmasıyla yerinde durmakta güçlük çeken kedinin araçtan düşmesini engellemek, sürüş boyunca güvenliğini sağlamak bize düşüyor elbette. Kimi zaman dokunarak zıplamasını, kimi zaman da cihazımızı eğerek taşıyıcıda kalmasını sağlamamız gerekiyor. Yolun bozuk olması zaten dengede durmamızı zorlaştırırken bir de karşımıza ilginç hayvanlar atlıyor; onları zıplayarak atlamamız gerekiyor.
Oyunda birçok farklı karakter var ancak hepsi ilk etapta açık değil. Belli bir mesafe gitme, coins toplama, video izleme gibi çok zor olmayan görevleri yaparak yeni karakterlerle oynayabiliyoruz. Çevrenin değişmemesi ise oyunu bir noktadan sonra sıkıcı yapıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- NeonRoots.com
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