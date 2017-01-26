Bumpy Riders(iOS)
Sevimli kedinin güvenli yolculuk etmesini sağlayın.
Bumpy Riders, engebeli yolda seyreden aracın üzerinde yolculuk etmeye çalıştığınız eğlenceli bir iOS oyunu. Araçta dengede durmak için yer yer cihazı eğmeniz gerektiğinden iPhone’da oynamanızı tavsiye ederim. Boş zamanlarda, vakit geçirmelik kafa yormayan beceri odaklı bir mobil oyun arıyorsanız indirmelisiniz.
Oyunda amaç; aracın üzerinden düşmeden mümkün olduğunca uzun mesafe yolculuk etmek. Bavullar arasında yolculuk eden sevimli kedinin güvenliğini sağlamak göreviniz. Yol oldukça bozuk olduğundan her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan dostumuzun araç üzerinde durabilmesi için cihazı sağa veya sola eğip dengesini ayarlamanız gerekiyor. Bununla da kalmayıp dokunarak zıplatıp ara sıra çıkan hayvanlarla çarpışmasını engelliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- NeonRoots.com
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Bumpy Riders Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı