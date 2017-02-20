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Bundan Sonra Siber Saldırılara ATAR'la Yanıt Verilecek

Siber Saldırılara ATAR'la Yanıt Verilecek

Günümüzde siber saldırıların sayısı giderek artıyor. Ülke düzeyinde de artık milli bir mesele haline gelen bu saldırılara önlem olarakta bazı çalışmalalar yürütülüyor. Hacettepe Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Innovera firması, siber saldırıları bir dakikadan daha kısa sürede belirleyerek savuşturabilen bir yazılım geliştirdi. ATAR adı verilen bu yazılım, şirketlerin işini epey kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan Innovera firmasının yönetici ortağı Burak Dayıoğlugünümüzde bütün kuruluşların siber saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Siber saldırı alarmları için her kuruluşun yatırım yaptığını dile getiren Dayıoğlu, "Az alarm alan günde 300, banka ve telekomünikasyon şirketleri ise 3-4 bin alarm alıyor" dedi.

ATAR ismini verdikleri yazılımdan da bahseden Dayıoğlu, "Biz burada problemi gördük ve güvenlik personelinin yeterli olmadığını tespit ettik. Bu işi bir robota yaptırmaya karar verdik. 'ATAR' adını verdiğimiz, tehditleri otomatik olarak analiz edip yanıt veren bir robot yazılım ürettik. Robot, siber güvenlik alarmlarını alıyor, ona önceden ilgili kurumun bilgi işlemcisi bir tarif veriyor, robota ne yapacağını öğretiyor" diye konuştu.

ATAR'ın bütün saldırılara bir dakikanın altında yanıt verebildiğini de ifade eden Dayıoğlu, şu an müşterileri arasında bazı bankaların yanı sıra Türk Telekom ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların da yer aldığını söyledi. Ayrıca, programın kendisine iletilen senaryo çerçevesinde işlem yaptığını, dolayısıyla hata yapmadığını, senaryonun doğru kurgulanmasının yazılımın görevini yerine getirebilmesi açısından önemli olduğunu da vurguladı. 

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Yazar: - 20.02.2017

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