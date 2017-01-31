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Bunny Pop
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Bunny Pop

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop

Yavru tavşanların kaderi sizin elinizde.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Bunny Pop, animasyonlarla zenginleştirilmiş renkli grafikleri ile daha çok çocukları ilgisini çekeceğini düşündüğüm baloncuk vurma oyunu. Android telefon ve tablette ücretsiz oynanabilen bulmaca oyununda baloncuklara hapsolmuş yavru tavşanları kurtararak ilerliyorsunuz.

Tavşanlarla bir arada olduğunuz 200’den fazla eğlenceli bölüm sunan balon vurma oyununda amacınız yavru tavşanları kötü kalpli kurtların elinden kurtarmak. Bunu da balonları patlatarak yapıyorsunuz. Aynı renkte balonlardan en az üçünü birleştirerek puan kazanıyor, tüm tavşanları kurtarmayı başardığınızda biraz daha zorlu geçen sonraki bölüme atlıyorsunuz.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen renkli balon patlama oyununda bir hafta boyunca etkinlikler de düzenleniyor. Oynama sıklığınıza göre ödüller kazanıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
BitMango
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