?     Geri Bildirim
Bunny Pop
TamindirMobilOyunlarBulmacaBunny Pop - IPhone Ve IPad İçin Balon Patlatma Oyunu

Bunny Pop

(iOS)
Bunny Pop İndir Hemen İndir

121 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop
Bunny Pop

Balonları patlatarak yavru tavşanları kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 dakika önce

Bunny Pop, çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için vereceğiniz eğlenceli bir baloncuk vurma oyunu. Tavşanların ön planda olduğu oyunda animasyonlar, görsel çizgileri ve sesler küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek kalitede. Hem de ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

iPhone ve iPad ile uyumlu balon patlatma oyununda aynı renkte üç balonu eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Balonları vurma amacınız baloncuklara kurtlar tarafından hapsedilmiş yavru tavşanları kurtarmak. Tüm tavşanları kurtardığınızda tavşanların sevincine ortak oluyorsunuz.

Süre sınırının olmadığı, baloncukları en az vuruşla patlatmanız gereken bulmaca oyununda 200’den fazla bölüm var. Bunny ile uzun bir yolculuk sizleri bekliyor.

Bunny Pop için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
BitMango
Bunny Pop QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  3. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  4. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaiPhone, iPad, iPod touch için Bulmaca Oyunu
  5. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu

Bunny Pop Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster