Bunny Pop, çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için vereceğiniz eğlenceli bir baloncuk vurma oyunu. Tavşanların ön planda olduğu oyunda animasyonlar, görsel çizgileri ve sesler küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek kalitede. Hem de ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

iPhone ve iPad ile uyumlu balon patlatma oyununda aynı renkte üç balonu eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Balonları vurma amacınız baloncuklara kurtlar tarafından hapsedilmiş yavru tavşanları kurtarmak. Tüm tavşanları kurtardığınızda tavşanların sevincine ortak oluyorsunuz.

Süre sınırının olmadığı, baloncukları en az vuruşla patlatmanız gereken bulmaca oyununda 200’den fazla bölüm var. Bunny ile uzun bir yolculuk sizleri bekliyor.