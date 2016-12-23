?     Geri Bildirim
Burçlar.info
TamindirMobilEğlenceBurçlar.info - Android Için Burç Yorumları Uygulaması

Burçlar.info

Burçlar.info İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Burçlar.info
Burçlar.info
Burçlar.info
Burçlar.info
Burçlar.info

Burçlar.info uygulamasıyla burcunuzun günlük, haftalık ve aylık yorumlarını takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 22 saat önce

Burç yorumlarınızı okumaktan keyif alıyorsanız Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Burçlar.info uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Astroloji biliminin bir parçası olan Burçlar, kimi zaman gelecek hakkında ilginç detaylar verebiliyor. Güneş, Ay ve yıldızlarının hareketlerine dayanarak yapılan yorumların milyonlarca takipçisi var desek yanlış olmaz. Sosyal medyada fenomen haline gelen Burçlar.info’nun Android uygulaması ile burç yorumlarınızı daha kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamada burcunuzu seçtikten sonra günlük, haftalık burç yorumlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Yıldız ve gezegen hareketlerine dayanan burç yorumlarınızda iş, eğitim, kariyer, aşk ve aile hayatı hakkında detaylı açıklamaları okuyabilir ve Aylık burç yorumlarınızı takip edebilirsiniz. Tüm bunların dışında İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış ayları için yapılmış Mevsimlik Burç Yorumları da uygulamada görebilecekleriniz arasında yer alıyor.

Burçlar.info için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Burclar.info
Burçlar.info QR Kodu Okutarak İndir

Eğlence Popülerleri

  1. Kaave Falı
    Kaave FalıAndroid için Kahve Falı Uygulaması
  2. Talking Tom Cat
    Talking Tom CatAndroid İçin Konuşan Kedi Uygulaması
  3. TRT PepeeTV
    TRT PepeeTVAndroid için Pepee Dizi Uygulaması
  4. Canlı TV
    Canlı TVAndroid için Canlı Televizyon İzleme Uygulaması
  5. Install Whatsapp on Tablet
    Install Whatsapp on TabletAndroid Tabletler için WhatsApp Uygulaması