Burç yorumlarınızı okumaktan keyif alıyorsanız Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Burçlar.info uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Astroloji biliminin bir parçası olan Burçlar, kimi zaman gelecek hakkında ilginç detaylar verebiliyor. Güneş, Ay ve yıldızlarının hareketlerine dayanarak yapılan yorumların milyonlarca takipçisi var desek yanlış olmaz. Sosyal medyada fenomen haline gelen Burçlar.info’nun Android uygulaması ile burç yorumlarınızı daha kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamada burcunuzu seçtikten sonra günlük, haftalık burç yorumlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Yıldız ve gezegen hareketlerine dayanan burç yorumlarınızda iş, eğitim, kariyer, aşk ve aile hayatı hakkında detaylı açıklamaları okuyabilir ve Aylık burç yorumlarınızı takip edebilirsiniz. Tüm bunların dışında İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış ayları için yapılmış Mevsimlik Burç Yorumları da uygulamada görebilecekleriniz arasında yer alıyor.