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Bursa Yerli Astronot Yetiştirecek

guhem

Türkiye’nin ilk uzay üssü, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa çalışmasıyla Bursa’da kurulacak. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Toplamda 120 milyon TL’nin üzerinde olan projenin, yerli astronot yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

gökmen

GUHEM, yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak. Çatısı altında 154 interaktif eğitim düzeneği barındıracak üs, havacılık eğitim merkezi, uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgar tüneline sahip olacak. Gökmen, TDK’nın 2005’de duyurduğu kararıyla, ilk Türk astronota verilecek isim. İlk Türk Gökmen’i yetiştirmenin öneminin altını çizen Burkay, “Uzaya bir uydu yolladığımızda oraya Rus, Fransız astronotu gönderemeyiz. Mutlaka bir Türk astronot olması lazım.” dedi.

gökmen uzay

Son 3 yıl içinde 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, durum ile ilgili “Şu anda kurulacak sergilerin neler olacağı ve tasarımları tamamlandı. Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık merkezini Bursa’da inşa edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.” sözlerini kullandı. Bakan yakın zaman içinde temeli atılacak GUHEM için,  “Başta bilimsel proje olarak bakılan uzay ve havacılık, artık önemli bir gündem maddesi oldu. Yer altı madenlerinden hava durumuna kadar hemen her şey uzaydan yapılıyor. İnanıyorum ki geleceğin astronotları, pilotları burada eğitim alan gençlerimizden çıkacak. Onlar Türkiye’yi ileriye taşıyacaklar” dedi. Merkezin ilk misafirlerini 18 ay sonra ağırlaması bekleniyor.

Yazar: - 09.02.2017

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