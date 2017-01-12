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Bus Mania
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Bus Mania

Bus Mania İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Bus Mania
Bus Mania
Bus Mania
Bus Mania

Otobüsün yoluna çıkan arabaları ve insanları kurtarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 36 dakika önce

Bus Mania, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oldukça eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Bus Mania'da durmak bilmeyen bir otobüsün önüne çıkan insanları ve arabaları kurtarıyorsunuz.

Eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Bus Mania, durmadan ilerleyen bir otobüsün önüne çıkan insanları ve araçları kurtarmaya çalıştığımız bir refleks oyunu olarak dikkat çekiyor. Korna çalarak ilerleyen bi otobüsü yönetiyor ve yoldaki tehlikeleri uzaklaştırarak otobüsün devam etmesini sağlıyorsunuz. Ekranda sağa, sola, yukarı ve aşağı parmağınızı kaydırarak oynayabiliyor ve yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. En uzun mesafeyi gitmeli ve liderlik koltuğuna oturmalısınız. 20'den fazla otobüse sahip olan oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Renkli grafiklere ve basit kontrollere sahip olan oyun, değişik sesleriyle de ilgi çekiyor. Metroda, otobüste ve arabada zevkle oynayabileceğiniz Bus Mania oyununu sakın kaçırmayın.

Bus Mania oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
AntPixel Studio
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