Bushido Saga güzel grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla kısa süre içerisinde bağımlılık yapabilen bir mobil samuray oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Bushido Saga'da bir Japon destasnı konu alınıyor. 47 Ronin adlı bu efsanede efendisiz kalmış samurayların hikayesi konu alınmakta. Biz bu hikaye içinde Kuranosuke adlı, Lord Asano'ya bağlı bir samurayın yerine geçiyoruz. Karanlık güçler efendimize suikast düzenlemeyi planlıyorlar. Bize düşen görev ise bu planı ortaya çıkararak sorumlularını durdurmak. Bu iş için katanamızı kuşanıyoruz ve sayısız düşmanla karşılaşıyoruz.

Bushido Saga'da karşımıza ninjalar, sumo güreşçileri ve samuraylar gibi düşmanlar çıkıyor. Oyunda kahramanımızı yönlendirmek ve düşmanlarımıza saldırmak için parmağımızı ekranda sürüklemekteyiz. Bushido Saga aksiyon RPG oyunlarına benzeyen bir oynanışa sahip. Gerçek zamanlı savaş sistemine sahip oyunda kahramanımızı izometrik kamera açısıyla kontrol etmekteyiz.

Bushido Saga'da katanamız haricinde farklı silahları kullanabilme imkanına da sahibiz. Oyun güzel görünüyor ve sürükleyici bir hikayeye sahip.