Bushido Saga eğer Japon kültürüne ve samuraylara ilgi duyuyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir samuray oyunu olan Bushido Saga'da ünlü 47 Ronin efsanesi konu alınıyor. Biz Kuranosuke adlı bir samurayı kontrol ediyoruz. Kahramanımız, bağlı olduğu efendisi Lord Asano'yu korumak için görevli olan bir samuray. Fakat karanlık güçler Lord Asano'ya suikast düzenlemeye çalışıyorlar. Kuranosuke'nin bu planı ortaya çıkararak suikastçileri ortadan kaldırması gerekiyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz.

Bushido Saga'da samurayların geleneksel kılıcı katananın yanısıra yari adlı mızrağı, daikyu adlı yayı, naginata adlı geleneksel Japon silahı gibi farklı silahları kullanabilmekteyiz. Karşımıza ninjalar, sumo güreşçileri ve samuraylar gibi çeşitli düşmanlar çıkıyor.

Bushido Saga izometrik kamera açısıyla oynanmakta. Bu nedenle oyunun biraz aksiyon RPG oyunlarına benzediğini söyleyebiliriz. Kahramanımızı yönlendirmek ve saldırmak için parmağımızı ekranda sürüklüyoruz. Oyunun kontrolleri çok karışık değil.

Bushido Saga'nın grafikleri tatmin edici bir kalitede.