Bütün Oteli Kilitleyen Hackerlar 3. Defa Fidye Almayı Başardı!

Tatil için gittiğiniz otelde kartınızı kapıya taktığınızda kapı açılmadığında ve eşyalarınız içeride kilitli kaldığında ya da siz içerde kilitli kaldığınızda ne hissedersiniz? İşte Avusturya'daki Romantik Seehotel Jaegerwirt adlı hotelin konukları hackerların düzenlediği saldırı sonucu hacklenen kapılar nedeniyle böyle bir durum yaşadılar. Avusturya'da göl kenarında doğal güzelliklerin içinde bulunan ve inanılmaz bir manzaraya sahip olan 4 yıldızlı Romantik Seehotel Jaegerwirt kış sezonunun ilk günü, 180 konuğun hotelde konakladığı ve tamamen dolu olduğu bir zamanda talihsiz bir hacker saldırısıyla yüzleşti ve konuklar odalarına giremedi. Üstelik bu saldırı hotelin karşılaştığı ilk hacker saldırısı da değildi. Geçtiğimiz yaz sezonunda hotelin elektronik anahtar sistemi hackerlar tarafından kontrol altına alınmıştı ve hotel yönetimi kapıların kilidini açabilmek için hackerlara fidye ödemek zorunda kalmışlardı. Anlaşılan o ki hackerlar bu saldırıdan sonra kendilerini hotelin ağında bir arka kapı bırakmışlardı ve bu arka kapıyı kullanarak tekrar aynı saldırıyı gerçekleştirerek geçtiğimiz aylarda 2. defa oteli kilitlemişlerdi. Yaşanan son olaydan sonra hotel 3. kere kilitlendi ve hotel yönetimi 3. defa fidye ödemek zorunda kaldı.

Hotel yönetimi önceki hack saldırılarını duyurmasa da son saldırıdan sonra artık ipin ucunun kaçtığını düşünerek bu olayı duyurmaya karar vermiş. Son saldırıdan sonra kilit mekanizmasının kontorlünü devralmak için ise 1500 € tutarında bir fidye ödenmiş. Yaşanan 3. saldırıdan sonra hotel yönetimi kullandıkları bilgisayarları değiştirmeye ve güvenlik tedbirlerini artırmaya karar vermiş. Ayrıca önümüzdeki dönemde elektronik kilit sisteminin terk ederek normal anahtarlara geçiliş yapılacağı da bildiriliyor.

Hotel yönetimi bu saldırılardan ötürü sigortadan para da alamamış; çünkü hackerları bulmak mümkün olmamış. İşte bu olay şirketinizin veya firmanızın siber güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu size gösteriyor.

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