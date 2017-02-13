Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili bu aralar sızdırılan bilgiler bizim için çok değerli. Çünkü bu bilgiler, telefonun nasıl olacağına dair temel özellikleri önceden kestirmemize yardımcı oluyor. Teknoloji gurularından Evan Blass'ın son sızdırdığı bilgilerde de, Samsung Galaxy S8 Plus adında bir telefonun geleceğini görüyoruz. Daha büyük ekran, daha büyük depolama alanı ve daha büyük bir pil ile gelecek Samsung Galaxy S8 Plus'ın logosu sızdırıldı.

Geçtiğimiz hafta, Samsung Galaxy S8 Plus ile ilgili bir batarya haberini sizlerle paylaşmıştık. Güney Kore'de yayın yapan Android Soul'un haberine göre, Samsung Galaxy S8'in bataryası 3.000 mAh, Galaxy S8 Plus'ın ise 3.500 mAh olabilir deniyordu. Bu bilgi bize pek iç açıcı gelmemişti, fakat Galaxy S8 Plus seslerinin giderek yükseldiğini görmüştük. Hatta "Edge" kavramının hayatımızdan kayıp gideceği de konuşuluyordu. Evan Blass ise sızdırdığı fotoğrafta "Samsung Galaxy S8+" ismine dikkat çekiyor:

In case you were interested... pic.twitter.com/bpcOFZmOC3 — Evan Blass (@evleaks) 10 Şubat 2017

Yukarıda görüleceği üzere Evan Blass, Samsung Galaxy S8+ adında bir telefonla karşılaşacağımızı işaret ediyor. Bu adamın kaynakları gerçekten inanılmaz, söylediklerinin doğru olup olmayacağını biraz irdelememiz gerekiyor.

Teknoloji basınında "+" ifadesi bir telefonunun boyutunun artacağı yorumlarına neden olur. Yani Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın boyutlarında bir farklılık bekleniyor. Bununla ilgili de daha önce Galaxy S8'in 5.8 inç, Galaxy S8+'ın ise 6.2 inç olacağı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Ayrıca, Galaxy S8+'nın daha büyük bir depolama alanına sahip olacağına dair de söylentiler var. Buna göre, 5.8 inç Galaxy S8'in 64GB depolama alanına kıyasla Galaxy S8+'nın 128GB olması bekleniyor.

Samsung kıvrımlı ekrandan vazgeçecek mi yoksa daha büyük bir ekran için mi uygulayacak, bunu zaman gösterecek. Samsung Galaxy S8'in tanıtım tarihi 29 Mart olarak gösteriliyor, fakat telefonun çıkış tarihi 15 Nisan'ı bulabilir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S8 Plus kulağa hoş geliyor mu?

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Bataryası Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 Çıkış Yapmadan Çalışır Halde Görüntülendi