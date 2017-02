Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili bu aralar sızdırılan bilgiler bizim için çok değerli. Çünkü bu bilgiler, telefonun nasıl olacağına dair temel özellikleri önceden kestirmemize yardımcı oluyor. Teknoloji gurularından Evan Blass'ın son sızdırdığı bilgilerde de, Samsung Galaxy S8 Plus adında bir telefonun geleceğini görüyoruz. Daha büyük ekran, daha büyük depolama alanı ve daha büyük bir pil ile gelecek Samsung Galaxy S8 Plus'ın logosu sızdırıldı.

Geçtiğimiz hafta, Samsung Galaxy S8 Plus ile ilgili bir batarya haberini sizlerle paylaşmıştık. Güney Kore'de yayın yapan Android Soul'un haberine göre, Samsung Galaxy S8'in bataryası 3.000 mAh, Galaxy S8 Plus'ın ise 3.500 mAh olabilir deniyordu. Bu bilgi bize pek iç açıcı gelmemişti, fakat Galaxy S8 Plus seslerinin giderek yükseldiğini görmüştük. Hatta "Edge" kavramının hayatımızdan kayıp gideceği de konuşuluyordu. Evan Blass ise sızdırdığı fotoğrafta "Samsung Galaxy S8+" ismine dikkat çekiyor:

In case you were interested... pic.twitter.com/bpcOFZmOC3