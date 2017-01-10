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Buz Beyazı Playstation 4 Duyuruldu

Buz Beyaz Playstation 4

Dünyanın en çok satan oyun konsolu Playstation 4, yeni rengine kavuştu. Sony, yaptığı resmi açıklama ile birlikte buz beyazı Playstation 4'ün 24 Ocak itibarıyla satılmaya başlayacağını açıkladı.

Kışı sonuna kadar yaşadığımız şu günlerde Sony, Buzul Playstation 4 ismiyle yeni bir renk seçeneği daha duyurdu. 500GB HDD desteği ile satışa sunulacak olan konsol, Playstation 4 Slim kasasıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bildiğiniz gibi Sony, PS4 Slim ve PS4 Pro'nun çıkmasının ardından ilk kasayı rafa kaldırmış ve bundan sonra üretilecek konsolların ince yapıyla devam edeceğini açıklamıştı. 

Kasanın buz beyazı rengine uygun olarak, kutunun içerisinden bir adet de buz beyaz DualShock 4 yer alacak. Jet siyah rengine alternatif olarak piyasaya sürülen yeni ince ve hafif konsolun fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadı; ancak 24 Ocak'ta eski Playstation 4'ler ile aynı fiyat seçeneğine sahip olması muhtemel. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen yeni rengin tanıtımı için hazırlanan videoyu ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün:

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Yazar: - 10.01.2017

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